В Steam проходит распродажа культовой серии RPG "Готика"

Цифровой магазин компании Valve вновь радует ПК-игроков неожиданными и крайне приятными скидками. Прямо сейчас любой желающий может пополнить свою библиотеку Steam настоящей классикой в жанре ролевых игр за "копейки". Речь идет о знаменитой франшизе "Готика" от уже ныне закрывшейся немецкой студии Piranha Bytes.
В рамках распродажи все игры серии Gothic получили внушительные скидки до 75% от оригинальной стоимости. Выгоднее всего будет взять бандл всех частей, который также участвует в акции и позволяет игрокам сэкономить уже 80%. Оригинальную "Готику", Gothic II: Gold Edition и Gothic 3 можно приобрести всего за 59 российских рублей. Это самая низкая цена в истории бандла.
- Gothic 1 — 49 рублей;
- Gothic II: Gold Classic — 49 рублей;
- Gothic 3 — 49 рублей;
- Gothic Universe Edition — 59 рублей;
- ArcaniA + Gothic Pack — 159 рублей;
- Piranha Bytes & friends, которое включает все игры Piranha Bytes —1097,25 рублей.
Несмотря на то, что сейчас франшиза переживает не лучшие времена, покупка трилогии может стать отличным вложением в вашу библиотеку игр. Во-первых, для каждой игры существуют десятки разнообразных модификаций с улучшениями графики и других аспектов игры, поэтому играть в эти классические ролевые игры может быть приятно даже на современных системах. А во-вторых, уже в следующем году выйдет ремейк первой игры, который может возродить эту франшизу.
главное не берите доп на третью и арканию - это мусор галимый
Готика закончилась на второй части.
третья еще сносная, но первые две - шедевры своего времени!
Третья на выходе была красивой, но пустой, сейчас она уже некрасивая и всё также пустая, лучше в сотый раз перепройти вторую часть, чем сейчас пытаться играть в третью.
Кто у нас ещё не играл в Готику 1-2?))
я, и не стану играть в это. я себе компьютер собирал чтобы в игры с красивой графикой играть, а не к̶а̶л̶о̶е̶д̶с̶к̶и̶е̶ олдфажеские проектики играть
Зачастую игры с красивой графикой бывают плохи по сюжету
Нельзя выбирать игру из за графики
Я любитель RPG но эта серия в те дремучие времена поошла мимо меня, но а позже уже в такое больно играть, некоторые конечно играют но одни теребонькают на ощущения славных денёчков, а другие топорные пофмгисты - это как раз тот случай где уместны римейки. Собственно, ожидаем скорого выхода римейка Готики, вот тогда и можно будет наконец сыграть)
нуууу, сюжет первой готики не сказать, что очень крутой)))
я не про готику а про вообще что игры нельзя выбирать только из за графики
Я когда то давно купил себе Gothic Universe Edition и как по мне лучше ее брать
Цена на 10 рублей больше чем одна часть готики но купив комплект получаешь 3 части за 59 рублей вместо 147 если покупать отдельно каждую
Тоже как то прикупил universe. На сдачу, чисто для коллекции. Может когда-нибудь переиграю вторую и в третью побегаю, но первая сейчас крайне неудобная
На геймпаде нормально первая играется.
3 часть с комьюнити патчами более чем ок Но они в стиме не добавляются) А первую я уже лучше в римейке попробую .
"А первую я уже лучше в римейке попробую ." - увы и ах, это будет уже не Готика.
Всё добавляется, но надо химичить с языками.
Комюнити патчи лишь убирают баги, но игра от этого ОК не становиться. Не помогут и моды. В игре только сам игровой мир хорош, но геймплей и сюжет отстойны.
Ps. Проходил Готику-3 много раз. 😏.
Вот же, без впнов и всего такого...
На скриншоте атмосфера шикарная! Современные игры таковую создать не могут.
атмосфера тут только в вашей настольгии - не более. играть в подобное сейчас это буквально глаза калечить.
это типичный синдром утенка...
Перепройти что ли.
готика мусор по сравнению со скайримом!
мы таких как ты готоманы толпой собираемся и избиваем толпой одного!