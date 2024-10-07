В Steam проходит распродажа культовой серии RPG "Готика"

Цифровой магазин компании Valve вновь радует ПК-игроков неожиданными и крайне приятными скидками. Прямо сейчас любой желающий может пополнить свою библиотеку Steam настоящей классикой в жанре ролевых игр за "копейки". Речь идет о знаменитой франшизе "Готика" от уже ныне закрывшейся немецкой студии Piranha Bytes.

В рамках распродажи все игры серии Gothic получили внушительные скидки до 75% от оригинальной стоимости. Выгоднее всего будет взять бандл всех частей, который также участвует в акции и позволяет игрокам сэкономить уже 80%. Оригинальную "Готику", Gothic II: Gold Edition и Gothic 3 можно приобрести всего за 59 российских рублей. Это самая низкая цена в истории бандла.

Gothic 1 — 49 рублей;

Gothic II: Gold Classic — 49 рублей;

Gothic 3 — 49 рублей;

Gothic Universe Edition — 59 рублей;

ArcaniA + Gothic Pack — 159 рублей;

Piranha Bytes & friends, которое включает все игры Piranha Bytes —1097,25 рублей.

Несмотря на то, что сейчас франшиза переживает не лучшие времена, покупка трилогии может стать отличным вложением в вашу библиотеку игр. Во-первых, для каждой игры существуют десятки разнообразных модификаций с улучшениями графики и других аспектов игры, поэтому играть в эти классические ролевые игры может быть приятно даже на современных системах. А во-вторых, уже в следующем году выйдет ремейк первой игры, который может возродить эту франшизу.