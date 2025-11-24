ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 813 оценок

Вместо того чтобы прислушаться авторы ремейка Gothic стали удалять негативные комментарии о цензуре и дизайне персонажей

Gutsz Gutsz

Совсем недавно вскрылся крайне неприятный факт об обновленной версии культовой ролевой игры Gothic. Как оказалось, ремейк подвергся совсем необязательной цензуре, за что моментально получил шквал критики от геймеров. Но что более удивительно — вместо того чтобы ответить на негатив или прислушаться к высказываниям сообщества, разработчики новой RPG и модераторы стали подчищать форумы и официальные странички ремейка.

Игроки обвинили разработчиков ремейка Gothic в цензуре, уродовании женщин и удалении картины в тронном зале Гомеза

Конфликт разгорелся на форумах Steam, где фанаты оригинальной игры выразили недовольство новым дизайном женских персонажей. Игроки заметили, что внешность героинь была изменена в угоду «современным стандартам», а их одежда стала гораздо более закрытой, что, по мнению фанатов, нарушает мрачную и суровую атмосферу оригинала (в котором присутствовали даже сцены наготы). Пользователи посчитали, что такие изменения делают персонажей менее привлекательными и не соответствуют духу «Готики».

Однако попытка обсудить это с разработчиками через самые прямые каналы связи привела к массовым банам. Модератор сообщества под ником Ziety начал блокировать и удалять темы с критикой, охарактеризовав недовольство игроков как «токсичную враждебность» и пообещав провести «чистку» форума. Под удаление попали даже ветки, где пользователи без оскорблений задавали вопросы о причинах цензуры и отхода от канонов. Такая реакция лишь подлила масла в огонь, вызвав обвинения в попытке заглушить фидбек аудитории.

Скриншот с авто переводом
Скриншот с авто переводом

Ситуация выглядит неоднозначно на фоне прошлых заявлений студии о важности мнения игроков. Ранее мы писали о том, как команда дорабатывала игровые механики, опираясь на реакцию публики:

Авторы ремейка "Готики" обещают подарить "сложную" боевую систему, которая была улучшена после отзывов с Gamescom 2025

Напомним, что выход обновленной версии культовой «Готики» запланирован на начало 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но пока у проекта нет точной даты релиза. Остается только надеяться, что разработчики в итоге прислушаются хотя бы к части объективной критики и найдут общий язык с фанатами.

Комментарии:  107
tokyotakata

Игроки зажрались - вы своими атаками на разработчиков скоро вообще индустрию добьете) Не сексуальные две девки с тюрьмы? Вы серьезно? Такое ощущение что вслед за тупорылыми DEI лезут спермотоксикозники со всего мира. Сейчас будут продвигать свою "повестку". Уже в сторогу гипер-сексуализации персонажей.

tokyotakata

p.s.

Эти персонажи передают малополигональные лица двух этих персонажей 1 в 1, костюмы поменяли и вы начали ныть? Картину с бабами из зала убрали и тоже начали ныть? Нытики одним словом.

Попробуйте на живую женщину в реальной жизни посмотреть, во всех ракурсах. Сидите на игровых тянок "дрюкаете" 🤡

Александр Гоголев tokyotakata

Так выходишь на улицу и все девушки 8 из 10 будут красавицами. В России живем.

Neko-Aheron tokyotakata

Для «очень умных»: суть не в сексуализации а в реакции. Если бы они тупо молчали реакции была проще или вообще прошла бы тихо, а тут разработчики буквально отстаивают свой выбор в самом негативном ключе.

Hog2012

История о том, как обделаться на ровном месте.

ratte88

Я в killing floor 3 играл, у разрабов реакция примерно такая же была - вместо того, чтобы реагировать на нытьё и делать, что просят, они катят свою бочку и "хейтеров" сводят на нет. По итогу полностью начали игнорить сабжы стима и отвечали только в дискорде или на своём форуме, где, понятное дело, легко влепить бан ибо это их территория.
А итог очевиден. Смешанные отзывы и онлайн на уровне первой части, который лет 15-20 уже. Чую, эти шизы отвественные за ремастер так же обосрутся.

Константин335

К шизикам прислушиваться не надо, правильно делают что удаляют

Dushegub

да я думая они может быть и хотели бы прислушаться .... НО взятые деньги у спонсора с Л*БТ условиями , ну не возвращать же бабло ... я думаю в релизе мы там не только страшных женщин увидим , но и подкаты Дьего к ГГ и возможность романтических отношений с ним :)

buddaset Dushegub

у тебя явные проблемы с ориентацией, раз так на этом зациклен.


НО взятые деньги у спонсора с Л*БТ условиями


Ну а безпруфный кукарек, он везде будет безпруфный кукарек

Neko-Aheron

-50% продаж

ApprovingVulpes

Пох, на геймплей это не влияет.

Don Perdon

Ну а с чего ты взял, что они не будут корректировать геймплей с таким подходом?) Добавят микротранзакции, автолевелинг. Нужно же идти в ногу со временем.

ratte88

РПГ и уж тем более готика (помянем казуалов, если они боёвку старую оставят) не является игрой про геймплей. Это игра про ролеплей, значит дух-атмосфера и мир имеют большее значение, чем сам геймплей. И когда ты видишь рабовладельца с секс-рабынями, всё должно соответствовать канону, а не шариатским правилам.

Кей Овальд

Мда. Вообще это очень показательно, как раз на таких темах и видно как они реально слушают игроков и учитывают их мнение. Никак, блин. Эх, а так ждал... Видимо, опять вся надежда на мододелов...

Константин335

У тебя геймплей как то хуже станет из за этого?

ratte88

Причём ноет об этом буквально весь сабж. Заходишь на первую страницу - фактически все посты против цензуры, кроме одного куколдика (или тролля).
Но нет. Разрабы думают, что они правее. Игра ведь делается ради отработки левой повестки, а не игроков.

Neko-Aheron ratte88

Тоже там уже отписался )))

ЧикаПанаЧикаТана

Да эти готикп-дрочеры любую версию игры обосрут ,лучше бы им ремастер сделали паршивый ,и пусть там хоть слюной подавятся , рпг игр от 3го лица в принципе выходит очень мало ,должны быть довольны что есть

Warelog1

Кажется разрабы забыли ту часть,что это буквально были единственные женщины в колонии и они ПРИНАДЛЕЖАЛИ Гомезу, тут буквально объективизациия на уровне наратива была... Потому что теперь Гомеза хочется пожелать с его специфическим вкусом)))

13
ZNGRU

+ в Готике 2 полноценный бордель был.
Не верю что и в нем такие же страшилы работают.

WAR1OCKS

Внимательно посмотрите, это же буквально 1v1 моделька. Лицо так точно. Я бы понял, если бы в оригинале была моделька как Havy Metal, а в ремейке из неё сделали мужика. Но тут же разницы нету xD

Алекс Рейлор

Всех этих дотеров и школьников выбешивает, что сиськи в новом костюме закрыты наглухо. Ни одна же настоящая женщина им их не покажет, вот и приходится хоть в играх смотреть, а их и тут обламывают.

Don Perdon

Ну так там же еще проблема, что убрали легендарную картину со стены. Скорее, в этом даже главная проблема.

wesker 42rus

Ну до свиданьица тогда че, хрен с ними с девками, если бы нашли у себя пару яиц и провели конструктивный диалог с публикой, но выставлять фанатов токсиками и банить это свинство. Убрал из вишлиста, моих денег не увидят
P.S Всем любителям "а в реальности такого бы и не было, идите потрогайте траву" - я, и думаю многие другие, в игры прихожу за эскапизмом, чтобы отдохнуть от реальности. Особенно это касается игр, которые проходились еще в детстве, я не хочу в них изменений в угоду современным тенденциям, а если они есть, то хочу услышать хотя бы квалифицированный ответ на вопрос "почему?". Вставили и всех послали - ок, проголосую рублем, пусть любители супер-реализма в фентезийной игре и свинского к себе отношения это покупают, авторам Saints Row наезды на фанатов уже аукнулись

ZNGRU

Авторам Saints Row хамские наезды на фанатов уже аукнулись так что студия закрылась.

