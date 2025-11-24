Вместо того чтобы прислушаться авторы ремейка Gothic стали удалять негативные комментарии о цензуре и дизайне персонажей

Совсем недавно вскрылся крайне неприятный факт об обновленной версии культовой ролевой игры Gothic. Как оказалось, ремейк подвергся совсем необязательной цензуре, за что моментально получил шквал критики от геймеров. Но что более удивительно — вместо того чтобы ответить на негатив или прислушаться к высказываниям сообщества, разработчики новой RPG и модераторы стали подчищать форумы и официальные странички ремейка.
Конфликт разгорелся на форумах Steam, где фанаты оригинальной игры выразили недовольство новым дизайном женских персонажей. Игроки заметили, что внешность героинь была изменена в угоду «современным стандартам», а их одежда стала гораздо более закрытой, что, по мнению фанатов, нарушает мрачную и суровую атмосферу оригинала (в котором присутствовали даже сцены наготы). Пользователи посчитали, что такие изменения делают персонажей менее привлекательными и не соответствуют духу «Готики».
Однако попытка обсудить это с разработчиками через самые прямые каналы связи привела к массовым банам. Модератор сообщества под ником Ziety начал блокировать и удалять темы с критикой, охарактеризовав недовольство игроков как «токсичную враждебность» и пообещав провести «чистку» форума. Под удаление попали даже ветки, где пользователи без оскорблений задавали вопросы о причинах цензуры и отхода от канонов. Такая реакция лишь подлила масла в огонь, вызвав обвинения в попытке заглушить фидбек аудитории.
Ситуация выглядит неоднозначно на фоне прошлых заявлений студии о важности мнения игроков. Ранее мы писали о том, как команда дорабатывала игровые механики, опираясь на реакцию публики:
Напомним, что выход обновленной версии культовой «Готики» запланирован на начало 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но пока у проекта нет точной даты релиза. Остается только надеяться, что разработчики в итоге прислушаются хотя бы к части объективной критики и найдут общий язык с фанатами.
Игроки зажрались - вы своими атаками на разработчиков скоро вообще индустрию добьете) Не сексуальные две девки с тюрьмы? Вы серьезно? Такое ощущение что вслед за тупорылыми DEI лезут спермотоксикозники со всего мира. Сейчас будут продвигать свою "повестку". Уже в сторогу гипер-сексуализации персонажей.
p.s.
Эти персонажи передают малополигональные лица двух этих персонажей 1 в 1, костюмы поменяли и вы начали ныть? Картину с бабами из зала убрали и тоже начали ныть? Нытики одним словом.
Попробуйте на живую женщину в реальной жизни посмотреть, во всех ракурсах. Сидите на игровых тянок "дрюкаете" 🤡
Так выходишь на улицу и все девушки 8 из 10 будут красавицами. В России живем.
Для «очень умных»: суть не в сексуализации а в реакции. Если бы они тупо молчали реакции была проще или вообще прошла бы тихо, а тут разработчики буквально отстаивают свой выбор в самом негативном ключе.
История о том, как обделаться на ровном месте.
Я в killing floor 3 играл, у разрабов реакция примерно такая же была - вместо того, чтобы реагировать на нытьё и делать, что просят, они катят свою бочку и "хейтеров" сводят на нет. По итогу полностью начали игнорить сабжы стима и отвечали только в дискорде или на своём форуме, где, понятное дело, легко влепить бан ибо это их территория.
А итог очевиден. Смешанные отзывы и онлайн на уровне первой части, который лет 15-20 уже. Чую, эти шизы отвественные за ремастер так же обосрутся.
К шизикам прислушиваться не надо, правильно делают что удаляют
да я думая они может быть и хотели бы прислушаться .... НО взятые деньги у спонсора с Л*БТ условиями , ну не возвращать же бабло ... я думаю в релизе мы там не только страшных женщин увидим , но и подкаты Дьего к ГГ и возможность романтических отношений с ним :)
у тебя явные проблемы с ориентацией, раз так на этом зациклен.
Ну а безпруфный кукарек, он везде будет безпруфный кукарек
-50% продаж
Пох, на геймплей это не влияет.
Ну а с чего ты взял, что они не будут корректировать геймплей с таким подходом?) Добавят микротранзакции, автолевелинг. Нужно же идти в ногу со временем.
РПГ и уж тем более готика (помянем казуалов, если они боёвку старую оставят) не является игрой про геймплей. Это игра про ролеплей, значит дух-атмосфера и мир имеют большее значение, чем сам геймплей. И когда ты видишь рабовладельца с секс-рабынями, всё должно соответствовать канону, а не шариатским правилам.
Мда. Вообще это очень показательно, как раз на таких темах и видно как они реально слушают игроков и учитывают их мнение. Никак, блин. Эх, а так ждал... Видимо, опять вся надежда на мододелов...
У тебя геймплей как то хуже станет из за этого?
Причём ноет об этом буквально весь сабж. Заходишь на первую страницу - фактически все посты против цензуры, кроме одного куколдика (или тролля).
Но нет. Разрабы думают, что они правее. Игра ведь делается ради отработки левой повестки, а не игроков.
Тоже там уже отписался )))
Да эти готикп-дрочеры любую версию игры обосрут ,лучше бы им ремастер сделали паршивый ,и пусть там хоть слюной подавятся , рпг игр от 3го лица в принципе выходит очень мало ,должны быть довольны что есть
Кажется разрабы забыли ту часть,что это буквально были единственные женщины в колонии и они ПРИНАДЛЕЖАЛИ Гомезу, тут буквально объективизациия на уровне наратива была... Потому что теперь Гомеза хочется пожелать с его специфическим вкусом)))
+ в Готике 2 полноценный бордель был.
Не верю что и в нем такие же страшилы работают.
Внимательно посмотрите, это же буквально 1v1 моделька. Лицо так точно. Я бы понял, если бы в оригинале была моделька как Havy Metal, а в ремейке из неё сделали мужика. Но тут же разницы нету xD
Всех этих дотеров и школьников выбешивает, что сиськи в новом костюме закрыты наглухо. Ни одна же настоящая женщина им их не покажет, вот и приходится хоть в играх смотреть, а их и тут обламывают.
Ну так там же еще проблема, что убрали легендарную картину со стены. Скорее, в этом даже главная проблема.
Ну до свиданьица тогда че, хрен с ними с девками, если бы нашли у себя пару яиц и провели конструктивный диалог с публикой, но выставлять фанатов токсиками и банить это свинство. Убрал из вишлиста, моих денег не увидят
P.S Всем любителям "а в реальности такого бы и не было, идите потрогайте траву" - я, и думаю многие другие, в игры прихожу за эскапизмом, чтобы отдохнуть от реальности. Особенно это касается игр, которые проходились еще в детстве, я не хочу в них изменений в угоду современным тенденциям, а если они есть, то хочу услышать хотя бы квалифицированный ответ на вопрос "почему?". Вставили и всех послали - ок, проголосую рублем, пусть любители супер-реализма в фентезийной игре и свинского к себе отношения это покупают, авторам Saints Row наезды на фанатов уже аукнулись
Авторам Saints Row хамские наезды на фанатов уже аукнулись так что студия закрылась.