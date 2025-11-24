Вместо того чтобы прислушаться авторы ремейка Gothic стали удалять негативные комментарии о цензуре и дизайне персонажей

Совсем недавно вскрылся крайне неприятный факт об обновленной версии культовой ролевой игры Gothic. Как оказалось, ремейк подвергся совсем необязательной цензуре, за что моментально получил шквал критики от геймеров. Но что более удивительно — вместо того чтобы ответить на негатив или прислушаться к высказываниям сообщества, разработчики новой RPG и модераторы стали подчищать форумы и официальные странички ремейка.

Конфликт разгорелся на форумах Steam, где фанаты оригинальной игры выразили недовольство новым дизайном женских персонажей. Игроки заметили, что внешность героинь была изменена в угоду «современным стандартам», а их одежда стала гораздо более закрытой, что, по мнению фанатов, нарушает мрачную и суровую атмосферу оригинала (в котором присутствовали даже сцены наготы). Пользователи посчитали, что такие изменения делают персонажей менее привлекательными и не соответствуют духу «Готики».

Однако попытка обсудить это с разработчиками через самые прямые каналы связи привела к массовым банам. Модератор сообщества под ником Ziety начал блокировать и удалять темы с критикой, охарактеризовав недовольство игроков как «токсичную враждебность» и пообещав провести «чистку» форума. Под удаление попали даже ветки, где пользователи без оскорблений задавали вопросы о причинах цензуры и отхода от канонов. Такая реакция лишь подлила масла в огонь, вызвав обвинения в попытке заглушить фидбек аудитории.

Скриншот с авто переводом

Ситуация выглядит неоднозначно на фоне прошлых заявлений студии о важности мнения игроков. Ранее мы писали о том, как команда дорабатывала игровые механики, опираясь на реакцию публики:

Напомним, что выход обновленной версии культовой «Готики» запланирован на начало 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но пока у проекта нет точной даты релиза. Остается только надеяться, что разработчики в итоге прислушаются хотя бы к части объективной критики и найдут общий язык с фанатами.