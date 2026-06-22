Возвращение в Долину рудников: авторы Gothic 1 Remake выпустили хвалебный трейлер в честь успешного релиза

Согласно официальному пресс-релизу издательства THQ Nordic, культовая игра Gothic 1 Remake празднует успешный запуск. В честь этого события разработчики из Alkimia Interactive выпустили хвалебный ролик с отзывами прессы. Проект собрал множество положительных рецензий от журналистов и фанатов оригинальной серии.

Обновлённая версия ролевой игры начала 2000-х годов была полностью перестроена с нуля на движке Unreal Engine 5. Создатели бережно воссоздали атмосферу шахтёрской колонии, осовременив игровой процесс для нового поколения. Игроки массово возвращаются в Долину рудников для исследования знакового мира.

Свежий трейлер демонстрирует ключевые восторженные цитаты из обзоров профильных средств массовой информации. Разработчики поблагодарили игровое сообщество за тёплый приём и неоценимую поддержку. Возвращение классики позволило новичкам и ветеранам беспрепятственно познакомиться с легендарным первоисточником.

В настоящее время Gothic 1 Remake уже доступна по всему миру на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Команда создателей продолжает отслеживать отзывы геймеров для оперативного улучшения технического состояния. Лично возглавить восстание заключённых в колонии можно уже сейчас.