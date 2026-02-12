Возвращение в Колонию: Gothic Remake выйдет 5 июня на PC и консолях

THQ Nordic и Alkimia Interactive объявили дату релиза Gothic Remake — обновлённая версия культовой RPG выйдет 5 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, GOG). Разработчики обещают бережно воссоздать оригинал 2001 года, полностью переработав его на современных технологиях.
Игроки вновь отправятся в Долину шахт — суровую Колонию, окружённую магическим барьером. После неудачного ритуала магов заключённые оказались заперты внутри и создали собственные фракции, превратив территорию в опасное и беззаконное место. В центре истории — Безымянный герой, чьё появление способно изменить баланс сил.
Ремейк сохранит дух первоисточника с акцентом на свободное исследование и живой мир, где NPC следуют собственному распорядку дня. При этом игра получит расширенные квесты, новые реакции персонажей, дополнительные возможности перемещения и модернизированную боевую систему.
Разработчики обещают более 50 часов контента, разветвлённый сюжет с выбором одной из трёх фракций и динамичный мир, реагирующий на действия игрока.
это пиратить запрещено, только покупаем
Ну рискованое заявление конечно. Но я куплю, мне демка понравилась
Я пожалуй спирачу
Пиратить запрещено покупать
Каждый сам поставит запятые)
Надеюсь будет годно
открывайте предзаказы! заберите деньги!
ты из этих??
да
Ага, значит есть шанс, что реально где-то через годик выйдет. Может к НГ как раз.
Помните,никаких предзаказов! Игра выйдет и вы ее спокойно купите.
это само сабой, так как все наверняка уже научены горьким опытом предзаказа киберпука 2077 ))
Поверь, не научены.
Какая вам готика, зачем? Уже и готов не осталось )
P.S. И это испортят. В наше время каждый крупный релиз не обходится без изврата по указке БлэкРок.
Поэтому только пиратка
Затем, что хотим, купим и будем кайфовать
уже испортили -
наконец дата, будем ждать и покупать
О, наконец-то чёткая дата. Надеюсь успею видеокарту поменять до лета ))
надейся - надейся 😆😆
июнь это не первый квартал 2026 года! Я как минимум рассчитывал на март, придётся тогда в китайшену с драконами играть и вампиров на пиратке!
Так вот он какой, первый квартал