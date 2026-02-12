ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 855 оценок

Возвращение в Колонию: Gothic Remake выйдет 5 июня на PC и консолях

butcher69 butcher69

THQ Nordic и Alkimia Interactive объявили дату релиза Gothic Remake — обновлённая версия культовой RPG выйдет 5 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, GOG). Разработчики обещают бережно воссоздать оригинал 2001 года, полностью переработав его на современных технологиях.

Игроки вновь отправятся в Долину шахт — суровую Колонию, окружённую магическим барьером. После неудачного ритуала магов заключённые оказались заперты внутри и создали собственные фракции, превратив территорию в опасное и беззаконное место. В центре истории — Безымянный герой, чьё появление способно изменить баланс сил.

Ремейк сохранит дух первоисточника с акцентом на свободное исследование и живой мир, где NPC следуют собственному распорядку дня. При этом игра получит расширенные квесты, новые реакции персонажей, дополнительные возможности перемещения и модернизированную боевую систему.

Разработчики обещают более 50 часов контента, разветвлённый сюжет с выбором одной из трёх фракций и динамичный мир, реагирующий на действия игрока.

Лидер Мур

это пиратить запрещено, только покупаем

24
-zotik-

Ну рискованое заявление конечно. Но я куплю, мне демка понравилась

3
Jerrido112

Я пожалуй спирачу

13
Влад Борщ111

Пиратить запрещено покупать

Каждый сам поставит запятые)

2
-zotik-

Надеюсь будет годно

13
My life is a game

открывайте предзаказы! заберите деньги!

13
dirty bat

ты из этих??

My life is a game dirty bat

да

1
Кей Овальд

Ага, значит есть шанс, что реально где-то через годик выйдет. Может к НГ как раз.

11
Gerard Shepard1

Помните,никаких предзаказов! Игра выйдет и вы ее спокойно купите.

10
Demian Averon

это само сабой, так как все наверняка уже научены горьким опытом предзаказа киберпука 2077 ))

2
0ncnjqybr Demian Averon

Поверь, не научены.

3
dirty bat 0ncnjqybr
Ahnx

Какая вам готика, зачем? Уже и готов не осталось )

P.S. И это испортят. В наше время каждый крупный релиз не обходится без изврата по указке БлэкРок.

5
utilizat0r

Поэтому только пиратка

2
Stas776

Затем, что хотим, купим и будем кайфовать

1
dirty bat

уже испортили -

Игроки обвинили разработчиков ремейка Gothic в цензуре, уродовании женщин и удалении картины в тронном зале Гомеза
1
Властелин Сосцов

наконец дата, будем ждать и покупать

4
Demian Averon

О, наконец-то чёткая дата. Надеюсь успею видеокарту поменять до лета ))

3
dirty bat

надейся - надейся 😆😆

Bait795

июнь это не первый квартал 2026 года! Я как минимум рассчитывал на март, придётся тогда в китайшену с драконами играть и вампиров на пиратке!

2
NorthSable

Так вот он какой, первый квартал

2
