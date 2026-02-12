Возвращение в Колонию: Gothic Remake выйдет 5 июня на PC и консолях

THQ Nordic и Alkimia Interactive объявили дату релиза Gothic Remake — обновлённая версия культовой RPG выйдет 5 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, GOG). Разработчики обещают бережно воссоздать оригинал 2001 года, полностью переработав его на современных технологиях.

Игроки вновь отправятся в Долину шахт — суровую Колонию, окружённую магическим барьером. После неудачного ритуала магов заключённые оказались заперты внутри и создали собственные фракции, превратив территорию в опасное и беззаконное место. В центре истории — Безымянный герой, чьё появление способно изменить баланс сил.

Ремейк сохранит дух первоисточника с акцентом на свободное исследование и живой мир, где NPC следуют собственному распорядку дня. При этом игра получит расширенные квесты, новые реакции персонажей, дополнительные возможности перемещения и модернизированную боевую систему.

Разработчики обещают более 50 часов контента, разветвлённый сюжет с выбором одной из трёх фракций и динамичный мир, реагирующий на действия игрока.