Время прохождения в ремейке Gothic - значительно увеличено по сравнению с исходным вариантом

В GameStar Talk продюсер Gothic Рейнхард Поллис рассказал, что ремейк будет более масштабным, чем оригинал.
В последние несколько дней наконец появились новые сведения о предстоящем ремейке «Готики». В первом квартале 2025 года мы вернемся в шахтерскую колонию Хоринис и будем переходить от одного приключения к другому.
В рамках мероприятия GameStar Talk состоялась встреча с Рейнхардом Поллисом, руководителем по развитию, в ходе которой он представил вниманию слушателей любопытные сведения о процессе создания ремейка.
В этой игре представлено несколько сюжетных линий, что делает целесообразным повторное прохождение. В зависимости от выбранной вами тактики, это может занять от 100 до 120 часов. Если вы просто ознакомитесь с основной сюжетной линией, то это займёт около 50-60 часов. Как и в оригинальной версии, мы добавили новый контент, который может занять ещё 10-20 часов.
Это вполне логично, поскольку в обновлённой версии мир Готики стал значительно более масштабным и детализированным, а многие локации подверглись расширению. В частности, в башне Ксардаса появилась лестница, которой не было в предыдущей версии. Ранее для перехода между этажами использовался телепорт.
Вследствие этого маршрут становится более протяжённым, и внимание рассеивается чаще. Так, например, расположение лагерей трёх фракций теперь удалено друг от друга на большее расстояние, что влечёт за собой необходимость выполнения большего количества заданий.
В Старом лагере также будет расширена арена, а такие объекты, как Каменная крепость, ранее служившие лишь фоном, теперь предстанут перед нами в качестве более привлекательных объектов для исследования.
Очень жду, надеюсь не буду разочарован
Если ожидания не завышать, то не будет разочарования
Да когда точную дату скажут, ёкарный ты бабай!
Точной даты никто не знает. До конца первого квартала, след года должны выйти
больше беготни, меньше смысла. кек. еще 20 часов филлер к этим ста.