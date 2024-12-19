Время прохождения в ремейке Gothic - значительно увеличено по сравнению с исходным вариантом

В GameStar Talk продюсер Gothic Рейнхард Поллис рассказал, что ремейк будет более масштабным, чем оригинал.

В последние несколько дней наконец появились новые сведения о предстоящем ремейке «Готики». В первом квартале 2025 года мы вернемся в шахтерскую колонию Хоринис и будем переходить от одного приключения к другому.

В рамках мероприятия GameStar Talk состоялась встреча с Рейнхардом Поллисом, руководителем по развитию, в ходе которой он представил вниманию слушателей любопытные сведения о процессе создания ремейка.

В этой игре представлено несколько сюжетных линий, что делает целесообразным повторное прохождение. В зависимости от выбранной вами тактики, это может занять от 100 до 120 часов. Если вы просто ознакомитесь с основной сюжетной линией, то это займёт около 50-60 часов. Как и в оригинальной версии, мы добавили новый контент, который может занять ещё 10-20 часов.

Это вполне логично, поскольку в обновлённой версии мир Готики стал значительно более масштабным и детализированным, а многие локации подверглись расширению. В частности, в башне Ксардаса появилась лестница, которой не было в предыдущей версии. Ранее для перехода между этажами использовался телепорт.

Вследствие этого маршрут становится более протяжённым, и внимание рассеивается чаще. Так, например, расположение лагерей трёх фракций теперь удалено друг от друга на большее расстояние, что влечёт за собой необходимость выполнения большего количества заданий.

В Старом лагере также будет расширена арена, а такие объекты, как Каменная крепость, ранее служившие лишь фоном, теперь предстанут перед нами в качестве более привлекательных объектов для исследования.