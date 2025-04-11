Взлом замков и Орки в трейлере к следующему "закулисному" выпуску разработки ремейка "Готики"

THQ Nordic выпустила трейлер ко второму эпизоду серии "Making of", посвященной ремейку "Готики". К сожалению, из него мы не узнаем, когда этот эпизод увидит свет. Тем не менее, недостатка в примечательных деталях нет.

На первых же секундах мы можем разглядеть глорхов. Также озадачивает локация, показанная в этом кадре, которая не ассоциируется ни с одной из первых "Готик". Это позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с новой локацией.

На 0:15 мы также видим крайне интересный элемент - мини-игру, сопровождающую взлом замков. Классически мы будем выбирать направления ("вверх", "вниз", "влево", "вправо"), но, в отличие от оригинала, мы увидим механизм, о котором идет речь, что должно немного облегчить задачу.

Далее мы видим орков.

Из кратких комментариев разработчиков из студии Alkimia Interactive, которые мы можем услышать в трейлере, мы узнаем, что "самым интересным элементом ремейка станет вырезанный из оригинала контент". Авторы подтверждают, что решили заполнить "дыры в сценарии" и исправить "нелогичные вещи и вещи, которые противоречат друг другу".

Неудивительно, что второй эпизод серии получил название "Старые счеты с новыми". Сам выпуск должен выйти "скоро", возможно, на следующей неделе.