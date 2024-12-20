Alkimia Interactive займется ремейком Gothic 2, если ремейк первой части станет успешным

У руководителя разработки ремейка Gothic Рейнхард Поллис из студии Alkimia Interactive состоялось интервью с изданием GameStar, в котором он поделился своими мыслями на счет ремейка Gothic 2.
По словам Поллиса, студия хоть сейчас готова взяться за разработку ремейка сиквела, однако всё зависит не только от разработчиков - сначала издатель хочет посмотреть станет ли ремейк первой Gothic успешной:
У нас есть десятки идей на этот счет, мы можем начать хоть сейчас. Я был бы очень этому рад. Надеюсь, игрокам так понравится ремейк Gothic и мы сможем запустить ремейк Gothic 2 в разработку.
Ремейк Gothic выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Его дата выхода на данный момент неизвестна - предполагается, что он выйдет в 2025 году.
Офигенно!
придётся покупать ненавистную первую тогда, чтобы увидеть ремейки шедевральных второй и третьей
Ты превозносишь ТРЕТЬЮ, но хейтишь первую? Что с тобой не так?
Кайфануть можно даже от аркании)
Собственно они так и говорили несколько лет назад
Вот кстати очень люблю ризены, но в готику не смог вкатиться, слишком стара для меня, чтоб играть без ностальгии, элексы пока не трогал. Стоит ли пытаться пересиливать себя в оригинале, чтоб начать кайфовать с неё, или лучше подождать ремейка?
Ну в первой части придётся основательно постараться чтобы привыкнуть к ней. Так что не знаю, но вторая Готика это игра на века, если хочется по красивее там всякие direct x моды есть и текстурные, меняющие только визуал.
Потрясающе!!!
То есть, первую ещё недоделали, а они готовы уже второй заняться?
Доделают скоро!
А как выйдет новость о взломе так пегерасты сразу же ее в топ загонят 🤣