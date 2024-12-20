Alkimia Interactive займется ремейком Gothic 2, если ремейк первой части станет успешным

У руководителя разработки ремейка Gothic Рейнхард Поллис из студии Alkimia Interactive состоялось интервью с изданием GameStar, в котором он поделился своими мыслями на счет ремейка Gothic 2.

По словам Поллиса, студия хоть сейчас готова взяться за разработку ремейка сиквела, однако всё зависит не только от разработчиков - сначала издатель хочет посмотреть станет ли ремейк первой Gothic успешной:

У нас есть десятки идей на этот счет, мы можем начать хоть сейчас. Я был бы очень этому рад. Надеюсь, игрокам так понравится ремейк Gothic и мы сможем запустить ремейк Gothic 2 в разработку.

Ремейк Gothic выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Его дата выхода на данный момент неизвестна - предполагается, что он выйдет в 2025 году.