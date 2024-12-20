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Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 2 721 оценка

Alkimia Interactive займется ремейком Gothic 2, если ремейк первой части станет успешным

AceTheKing
Новости

У руководителя разработки ремейка Gothic Рейнхард Поллис из студии Alkimia Interactive состоялось интервью с изданием GameStar, в котором он поделился своими мыслями на счет ремейка Gothic 2.

По словам Поллиса, студия хоть сейчас готова взяться за разработку ремейка сиквела, однако всё зависит не только от разработчиков - сначала издатель хочет посмотреть станет ли ремейк первой Gothic успешной:

У нас есть десятки идей на этот счет, мы можем начать хоть сейчас. Я был бы очень этому рад. Надеюсь, игрокам так понравится ремейк Gothic и мы сможем запустить ремейк Gothic 2 в разработку.

Ремейк Gothic выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Его дата выхода на данный момент неизвестна - предполагается, что он выйдет в 2025 году.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
lexmoinic

Офигенно!

3
Юрий Пенкин

придётся покупать ненавистную первую тогда, чтобы увидеть ремейки шедевральных второй и третьей

0
Лев Макридичев

Ты превозносишь ТРЕТЬЮ, но хейтишь первую? Что с тобой не так?

2
-zotik- Лев Макридичев

Кайфануть можно даже от аркании)

0
-zotik-

Собственно они так и говорили несколько лет назад

0
vanтт

Вот кстати очень люблю ризены, но в готику не смог вкатиться, слишком стара для меня, чтоб играть без ностальгии, элексы пока не трогал. Стоит ли пытаться пересиливать себя в оригинале, чтоб начать кайфовать с неё, или лучше подождать ремейка?

0
Dimitry Arsenev

Ну в первой части придётся основательно постараться чтобы привыкнуть к ней. Так что не знаю, но вторая Готика это игра на века, если хочется по красивее там всякие direct x моды есть и текстурные, меняющие только визуал.

0
k0les0

Потрясающе!!!

0
sem6666

То есть, первую ещё недоделали, а они готовы уже второй заняться?

-1
Mark500

Доделают скоро!

0
Майкл Скотт

А как выйдет новость о взломе так пегерасты сразу же ее в топ загонят 🤣

-2