Авторы Gothic 2 Other Story продемонстрировали сюжетную ветку кузнеца и поделились деталями проекта

Команда энтузиастов, занимающаяся разработкой масштабной модификации Other Story для культовой ролевой игры Gothic II Ночь Ворона, вышла на связь после праздничного перерыва и отчиталась о текущем прогрессе. Глава проекта Керим Дохнамбаев сообщил, что сейчас основные усилия сосредоточены на проработке сюжетной линии мастера Гарада. На данный момент готовность этой цепочки квестов оценивается авторами примерно в шестьдесят пять процентов. В качестве демонстрации проделанной работы разработчики опубликовали видеоролик с катсценой, в которой звучит Песня кузнецов, а также показали обновленные виды ночного Хориниса.

За последние месяцы производство мода заметно продвинулось в техническом и визуальном направлениях. Ранее авторы представили уникальную механику взаимодействия с тренировочными манекенами и обновленные анимации, а также продемонстрировали детализированные модели доспехов. Кроме того, команда активно занимается поиском актеров озвучивания, что свидетельствует о переходе к этапу наполнения мира живыми диалогами и звуковым сопровождением. Левел-дизайн также не стоит на месте, продолжается полировка как старых, так и совершенно новых локаций.

Сама модификация Other Story позиционируется создателями как глобальное переосмысление оригинала с акцентом на нелинейность повествования. Главной целью проекта является предоставление игроку большей свободы выбора, где каждое решение будет иметь значимые последствия. Сюжет расскажет о пробуждении нового древнего зла, берущего начало у истоков мироздания, и предложит альтернативный взгляд на судьбу главного героя, ставя под сомнение его роль как избранного слуги Инноса. Игроков ожидает расширенная география мира, включающая новые регионы, такие как Западное побережье, которое местные жители называют Трир, а также возможность вступить в новые фракции, например, к Магам Воды. Техническая часть включает улучшенные текстуры, модели, анимации боя со щитами и древковым оружием, а также полностью новый саундтрек.

Разработка ведется уже несколько лет, и авторы стараются не называть точных сроков, чтобы уделить должное внимание качеству контента. В общении с сообществом в качестве ориентировочной даты выхода полной версии упоминается 2027 год.