Авторы "Хроник Миртаны: Архолос" подтвердили, что весь контент из первоапрельского трейлера появится в игре

Авторы прекрасного мода "Хроники Миртаны: Архолос" для "Готики 2" на 1 апреля выпустили трейлер, в котором показали массу нового контента, и, теперь было официально подтверждено, что все, что было показано в нем, войдет в обновление 2.0.
Единственный розыгрыш, который был очевиден, заключался в эксклюзивности Switch - у них нет планов ни на эту консоль, ни на какой-либо другой порт.
Обновление будет содержать:
- новых врагов, предметы, локации, секреты, мини-игры, события и билды персонажей
- возможность изменять внешность главного героя (упоминается более миллиона комбинаций образов)
- Хардкорный режим
- исправления и улучшения.
Что касается даты выхода этого обновления, то разработчики не хотят называть даже примерное окно релиза, пока не будут на 100% уверены.
Мы очень рады той волне интереса, которую вы проявили после публикации нашего видео в День апрельского дурака. Мы решили, что больше нет смысла держать вас в напряжении и... Теперь мы можем официально подтвердить - весь контент, который вы увидели в видео, официально войдет в Хроники Mod of the Decade Edition (пока мы временно называем его версией 2.0), то есть в бесплатное обновление Хроник Миртаны. Эта версия будет включать опциональный хардкорный режим, о котором мы уже неоднократно упоминали. Шутка заключалась в эксклюзивности на Switch - на данный момент у нас нет планов ни на эту консоль, ни на какой-либо другой порт.
А что насчет премьеры этого издания? Работа неуклонно движется вперед, но мы все еще не хотим называть официальную дату релиза, пока не будем на 100% уверены, что сможем ее соблюсти - мы будем держать вас в курсе событий по этому вопросу!
Это они зря. ГГ Архолоса не просто какой-то ноунейм, образ которого можно менять как перчатки, а на минутку сам Шрам из Готики 1. Но если они ограничатся всего лишь всякими новыми сетами одежды, доспехов или новыми прическами с бородой, не меняя лица, то окей.
Дак по канону у него один фиг будет этот шрам и тд, знаешь когда я недавно прошёл готику первую, уж очень с большой натяжкой я могу его назвать "самим шрамом" Как по мне почти весь старый лагерь это ноунеймы на которых пох, так как вступление особо ничего не даёт. Много у ребят которые делают ремейк работы, очень много
Когда сразу сказал, что это не розыгрыш, а какие то "множество оскорблений" с тобой об этом спорили...
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Лучше бы концовку доделали, потому что видно что ветки обрубали на ходу, сливая персонажей.
Ну в целом предсказуемо, смысл ради шутки было так заморачиваться на такой ролик.
Посмотрите на YouTube какие ивенты устраивает Gaijin Entertainment в War Thunder на 1 апреля. Смысл ради шутки было так заморачиваться?
Норм так привести в пример студию с баблом
Для них то реклама лишней не будет, тем более когда финансы позволяют ее такой делать.