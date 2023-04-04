Авторы "Хроник Миртаны: Архолос" подтвердили, что весь контент из первоапрельского трейлера появится в игре ©

Авторы прекрасного мода "Хроники Миртаны: Архолос" для "Готики 2" на 1 апреля выпустили трейлер, в котором показали массу нового контента, и, теперь было официально подтверждено, что все, что было показано в нем, войдет в обновление 2.0.

Единственный розыгрыш, который был очевиден, заключался в эксклюзивности Switch - у них нет планов ни на эту консоль, ни на какой-либо другой порт.

Обновление будет содержать:

новых врагов, предметы, локации, секреты, мини-игры, события и билды персонажей

возможность изменять внешность главного героя (упоминается более миллиона комбинаций образов)

Хардкорный режим

исправления и улучшения.

Что касается даты выхода этого обновления, то разработчики не хотят называть даже примерное окно релиза, пока не будут на 100% уверены.

Мы очень рады той волне интереса, которую вы проявили после публикации нашего видео в День апрельского дурака. Мы решили, что больше нет смысла держать вас в напряжении и... Теперь мы можем официально подтвердить - весь контент, который вы увидели в видео, официально войдет в Хроники Mod of the Decade Edition (пока мы временно называем его версией 2.0), то есть в бесплатное обновление Хроник Миртаны. Эта версия будет включать опциональный хардкорный режим, о котором мы уже неоднократно упоминали. Шутка заключалась в эксклюзивности на Switch - на данный момент у нас нет планов ни на эту консоль, ни на какой-либо другой порт.

А что насчет премьеры этого издания? Работа неуклонно движется вперед, но мы все еще не хотим называть официальную дату релиза, пока не будем на 100% уверены, что сможем ее соблюсти - мы будем держать вас в курсе событий по этому вопросу!