Chronicles of Myrtana Archolos, фанатский приквел для Gothic 2, получит крупное обновление 2.0 в 2026 году

Создатели популярной модификации The Chronicles of Myrtana Archolos для Gothic 2 сообщили о том, что в 2026 году состоится выход масштабного обновления 2.0.
В обновлении 2.0 авторы планируют внести корректировки в баланс мода, доработать существующие механики, добавить новый контент и исправить многочисленные ошибки - полный список изменений будет опубликован позже. Оригинальная версия мода уже предлагает контент на десятки часов.
Модификация вышла в 2021 году и является приквелом к Gothic 2 - действие мода происходит на новом острове Архолос, расположенном в восточной части Миртаны. Главный герой мода - изгнанник Марвин, который пытается спастись от войны.
Точная дата релиза версии 2.0 на данный момент неизвестна.
класс
можно будет еще пару сотен часов побегать
Походу еще год ждать.
Хорошо, что не начинал.
Впрочем, оно в планах только после ремейка 1-й и перепрохождения второй.
будет повод пройти а то все руки не доходили
Наконец то хоть какая то новость 2.0.