ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 3 066 оценок

Chronicles of Myrtana Archolos, фанатский приквел для Gothic 2, получит крупное обновление 2.0 в 2026 году

AceTheKing AceTheKing

Создатели популярной модификации The Chronicles of Myrtana Archolos для Gothic 2 сообщили о том, что в 2026 году состоится выход масштабного обновления 2.0.

В обновлении 2.0 авторы планируют внести корректировки в баланс мода, доработать существующие механики, добавить новый контент и исправить многочисленные ошибки - полный список изменений будет опубликован позже. Оригинальная версия мода уже предлагает контент на десятки часов.

Модификация вышла в 2021 году и является приквелом к Gothic 2 - действие мода происходит на новом острове Архолос, расположенном в восточной части Миртаны. Главный герой мода - изгнанник Марвин, который пытается спастись от войны.

Точная дата релиза версии 2.0 на данный момент неизвестна.

15
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
A E

класс
можно будет еще пару сотен часов побегать

2
borsic

Походу еще год ждать.

2
Кей Овальд

Хорошо, что не начинал.
Впрочем, оно в планах только после ремейка 1-й и перепрохождения второй.

JevgenijD

будет повод пройти а то все руки не доходили

Samson48

Наконец то хоть какая то новость 2.0.