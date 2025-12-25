Chronicles of Myrtana Archolos, фанатский приквел для Gothic 2, получит крупное обновление 2.0 в 2026 году

Создатели популярной модификации The Chronicles of Myrtana Archolos для Gothic 2 сообщили о том, что в 2026 году состоится выход масштабного обновления 2.0.

В обновлении 2.0 авторы планируют внести корректировки в баланс мода, доработать существующие механики, добавить новый контент и исправить многочисленные ошибки - полный список изменений будет опубликован позже. Оригинальная версия мода уже предлагает контент на десятки часов.

Модификация вышла в 2021 году и является приквелом к Gothic 2 - действие мода происходит на новом острове Архолос, расположенном в восточной части Миртаны. Главный герой мода - изгнанник Марвин, который пытается спастись от войны.

Точная дата релиза версии 2.0 на данный момент неизвестна.