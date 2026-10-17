ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 3 189 оценок

Для Gothic 2 Classic на консолях вышло обновление 1.000.600 с исправлениями геймплея

monk70 monk70

Piranha Bytes выпустила обновление 1.000.600 для Gothic 2 Classic на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Патч исправляет несколько ошибок, связанных с игровым процессом.

В частности, разработчики устранили проблему с восстановлением здоровья у драконов, исправили польскую озвучку и внесли другие небольшие изменения, затрагивающие геймплей.

Пока патч доступен только на актуальных консолях. Владельцам версий для прошлого поколения PlayStation и Xbox придётся подождать — обновление для них выпустят позднее.

Судя по характеру исправлений, масштабной поддержки Gothic 2 Classic ждать не стоит: разработчики продолжают устранять отдельные недочёты, но игра уже представляет собой законченное приключение.

Консоли 9 Обновления 13
7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
AD010

давайте на ПК ремейк

2
Andrey Nikiforov

Админ, перепроверяй новости!

Piranha Bytes - давно закрыта и не существует.

Выпуском этого патча занималось издательство THQ Nordic, которому принадлежат права на франшизу!

2
Melodic Osrik

уже закомплитил, первый в снг на xbox