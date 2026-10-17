Для Gothic 2 Classic на консолях вышло обновление 1.000.600 с исправлениями геймплея

Piranha Bytes выпустила обновление 1.000.600 для Gothic 2 Classic на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Патч исправляет несколько ошибок, связанных с игровым процессом.
В частности, разработчики устранили проблему с восстановлением здоровья у драконов, исправили польскую озвучку и внесли другие небольшие изменения, затрагивающие геймплей.
Пока патч доступен только на актуальных консолях. Владельцам версий для прошлого поколения PlayStation и Xbox придётся подождать — обновление для них выпустят позднее.
Судя по характеру исправлений, масштабной поддержки Gothic 2 Classic ждать не стоит: разработчики продолжают устранять отдельные недочёты, но игра уже представляет собой законченное приключение.
давайте на ПК ремейк
Админ, перепроверяй новости!
Piranha Bytes - давно закрыта и не существует.
Выпуском этого патча занималось издательство THQ Nordic, которому принадлежат права на франшизу!
уже закомплитил, первый в снг на xbox