Энтузиаст переносит Gothic 2 на собственный движок для создания отдельной модификации или новой RPG

Чешский разработчик и автор фанатских модификаций под псевдонимом Fortuno запустил амбициозный проект по переносу культовой ролевой игры Gothic 2 на собственный движок. Автор решил полностью переписать базовый код проекта с нуля, отказавшись от технически устаревшего инструментария ZenGin. Главная цель инициативы заключается в устранении многолетних технических ограничений оригинала и подготовке программного фундамента либо для самостоятельного мода, либо для полноценной собственной RPG в схожем стиле.

Ключевой причиной начала разработки стало желание разобрать механику оригинала до основания и понять секрет ее увлекательности, который регулярно ускользает от современных инди-студий. Как отметил автор проекта, большинство недавних последователей классики вроде Of Ash and Steel или польской End of Eden пытаются копировать внешнюю форму, но спотыкаются на отзывчивости управления и темпе сражений. По мнению разработчика, неудачные эксперименты авторов подобных проектов с боевой системой и поведением камеры зачастую делают игровой процесс заметно хуже, чем в исходной игре 2002 года.

В опубликованном видеоотчете энтузиаст продемонстрировал первые результаты работы на специально созданной тестовой арене. Ему уже удалось перенести геометрию, базовые анимации и настроить плавное движение камеры без использования сторонних модификаций и плагинов, которые годами приходилось настраивать фанатам. Главный герой адекватно реагирует на окружение, плавно замедляет бег при движении по крутым склонам и способен переходить на быстрый спринт по отдельной клавише.

На новом движке уже полностью функционируют классические интерфейсы, включая окно характеристик, инвентарь, журнал квестов и диалоги с торговцами. Разработчик ориентируется не только на наработки студии Piranha Bytes, но и на популярные модификации вроде "Возвращение 2.0: Новый Баланс" и Othello. В ролевую систему планируется вернуть параметр интеллекта для магов, добавить отображение числового урона при ударах и внедрить переключатели интерфейса, позволяющие настраивать полоски опыта или панели быстрого доступа под вкусы конкретного игрока.

Значительные изменения затронули и боевые механики. В движок встроена система ручного прицеливания для луков, арбалетов и боевых заклинаний, призванная полностью вытеснить устаревший аркадный захват целей. Ближний бой с тренировочными противниками и монстрами вроде падальщиков и кротокрысов уже воссоздает классические тайминги и комбинации атак, хотя разработчик признает наличие мелких задержек ввода и проблем с регистрацией попаданий при отскоках, которые предстоит устранять вручную.

Для масштабного стресс-теста производительности автор импортировал в движок оригинальную карту Миненталя без растительности, плотного тумана и мелких декораций. Использование современных шейдеров и обновленной модели освещения с циклом смены дня и ночи позволило локации выглядеть опрятнее первоисточника при стабильном фреймрейте свыше 140 кадров в секунду, хотя рендеринг водных поверхностей пока вызывает ощутимые падения частоты кадров.

Сам автор подчеркивает, что проект разрабатывается в одиночку в качестве экспериментального хобби в свободное от работы время. Если техническая основа докажет свою жизнеспособность, итоговый билд либо выйдет в открытый доступ бесплатно из-за прав на исходные материалы, либо послужит каркасом для коммерческой игры с полностью новыми моделями, текстурами и собственной сюжетной кампанией.