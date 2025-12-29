ЧАТ ИГРЫ
Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 3 069 оценок

Энтузиасты показали, как могла выглядеть Gothic 3 на движке второй части

Extor Menoger Extor Menoger

Поклонники культовой ролевой серии Gothic получили новый повод следить за сценой модостроения. Разработчики амбициозной модификации Destiny of Myrtana опубликовали свежий видеоролик, демонстрирующий их видение 3 части саги, перенесенной на движок Gothic 2: Night of the Raven. Авторы проекта стремятся исправить недостатки оригинала, который многие фанаты критиковали за смену атмосферы и технические проблемы на старте.

Опубликованное видео сосредоточено на визуальном сравнении ключевых локаций Миртаны. Создатели показали, как изменились поселения Ардея, Кап Дун, Монтера, Гота и Трелис. В отличие от оригинальной Gothic 3, где города порой ощущались пустыми или недостаточно масштабными, модификация предлагает более плотную и детальную застройку. Например, Кап Дун обзавелся собственной портовой зоной, которой не было в игре от Piranha Bytes, а крепость Гота теперь выглядит значительно более величественной и неприступной, оправдывая свой статус бывшей штаб-квартиры паладинов.

Проект разрабатывается на движке ZenGin, что позволило мододелам вернуть мрачную и насыщенную атмосферу, характерную для первых двух частей серии. Зрители отметили, что текстуры и освещение придают картинке аутентичный вид, при этом локации кажутся более обжитыми за счет увеличения количества объектов окружения и переработанной архитектуры. Особое внимание уделено логике мира: Трелис теперь больше напоминает полноценный укрепленный город, а Ардея превратилась в уютную деревню на утесе с проработанными дворами.

Пользователи в комментариях встретили демонстрацию с восторгом. Многие отметили, что именно так они представляли себе идеальное продолжение серии до выхода спорной 3 части. Игроки хвалят расширение игрового мира и внимание к деталям, называя проект тем, чем должна была стать Gothic 3. Несмотря на раннюю стадию разработки и отсутствие точной даты релиза, аудитория выражает надежду на то, что Destiny of Myrtana сможет встать в один ряд с такими глобальными модами, как Archolos.

Комментарии:  5
A E
Gothic 3 на движке второй части

мечта которая едва ли сбудется

1
gliga142

оо круто - ждём

Darko Lay

Зачем с нового движка переносить на тот говеный?

Mr Merlegant

Оригинал на голову круче!)

При всем уважении ко 2й части!

-zotik-

Прикольно, но зачем?