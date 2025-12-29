Энтузиасты показали, как могла выглядеть Gothic 3 на движке второй части

Поклонники культовой ролевой серии Gothic получили новый повод следить за сценой модостроения. Разработчики амбициозной модификации Destiny of Myrtana опубликовали свежий видеоролик, демонстрирующий их видение 3 части саги, перенесенной на движок Gothic 2: Night of the Raven. Авторы проекта стремятся исправить недостатки оригинала, который многие фанаты критиковали за смену атмосферы и технические проблемы на старте.

Опубликованное видео сосредоточено на визуальном сравнении ключевых локаций Миртаны. Создатели показали, как изменились поселения Ардея, Кап Дун, Монтера, Гота и Трелис. В отличие от оригинальной Gothic 3, где города порой ощущались пустыми или недостаточно масштабными, модификация предлагает более плотную и детальную застройку. Например, Кап Дун обзавелся собственной портовой зоной, которой не было в игре от Piranha Bytes, а крепость Гота теперь выглядит значительно более величественной и неприступной, оправдывая свой статус бывшей штаб-квартиры паладинов.

Проект разрабатывается на движке ZenGin, что позволило мододелам вернуть мрачную и насыщенную атмосферу, характерную для первых двух частей серии. Зрители отметили, что текстуры и освещение придают картинке аутентичный вид, при этом локации кажутся более обжитыми за счет увеличения количества объектов окружения и переработанной архитектуры. Особое внимание уделено логике мира: Трелис теперь больше напоминает полноценный укрепленный город, а Ардея превратилась в уютную деревню на утесе с проработанными дворами.

Пользователи в комментариях встретили демонстрацию с восторгом. Многие отметили, что именно так они представляли себе идеальное продолжение серии до выхода спорной 3 части. Игроки хвалят расширение игрового мира и внимание к деталям, называя проект тем, чем должна была стать Gothic 3. Несмотря на раннюю стадию разработки и отсутствие точной даты релиза, аудитория выражает надежду на то, что Destiny of Myrtana сможет встать в один ряд с такими глобальными модами, как Archolos.