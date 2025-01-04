Фанатка "Готики 2" показала, как мог бы выглядеть ремейк на Unreal Engine 5

Дизайнер Влада Красюк показала, как мог бы выглядеть монастырь в ремейке «Готики 2». Она воссоздала локацию из сиквела на движке Unreal Engine 5.
Ремейк «Готики», который сейчас находится в разработке, как раз создается на Unreal Engine 5. Игра должна выйти уже в этом году, но точной даты релиза пока нет.
Авторы ремейка отмечают, что если переосмысление понравится фанатам, то они хотели бы заняться современной версией «Готики 2», которую многие считают лучшей в серии.
Отключите им мегасканы уже
монастырь скорее похож на хогвартс и крайне сложно судить по ровно одной локации.
Вода, это, конечно, слабое место UE5, что заметно как в Вуконге, так и в Сталкере 2.
Ты можешь включить свою голову, посмотри, как выглядит на 3 Анриле WATER, как возможно, чтобы на более улучшенной версии движка вода выглядела хуже. https://www.youtube.com/watch?v=r1tPOum8ElI
Я в свою сцену добавлял плагин water, шикарная вода