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Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 2 748 оценок

Фанатка "Готики 2" показала, как мог бы выглядеть ремейк на Unreal Engine 5

Simple Jack
Новости

Дизайнер Влада Красюк показала, как мог бы выглядеть монастырь в ремейке «Готики 2». Она воссоздала локацию из сиквела на движке Unreal Engine 5.

Ремейк «Готики», который сейчас находится в разработке, как раз создается на Unreal Engine 5. Игра должна выйти уже в этом году, но точной даты релиза пока нет.

Авторы ремейка отмечают, что если переосмысление понравится фанатам, то они хотели бы заняться современной версией «Готики 2», которую многие считают лучшей в серии.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Unicorling

Отключите им мегасканы уже

3
A E

монастырь скорее похож на хогвартс и крайне сложно судить по ровно одной локации.

1
Wing42

Вода, это, конечно, слабое место UE5, что заметно как в Вуконге, так и в Сталкере 2.

0
0FILIN0

Ты можешь включить свою голову, посмотри, как выглядит на 3 Анриле WATER, как возможно, чтобы на более улучшенной версии движка вода выглядела хуже. https://www.youtube.com/watch?v=r1tPOum8ElI

0
Unicorling

Я в свою сцену добавлял плагин water, шикарная вода

0