Фанатка "Готики 2" показала, как мог бы выглядеть ремейк на Unreal Engine 5

Дизайнер Влада Красюк показала, как мог бы выглядеть монастырь в ремейке «Готики 2». Она воссоздала локацию из сиквела на движке Unreal Engine 5.

Ремейк «Готики», который сейчас находится в разработке, как раз создается на Unreal Engine 5. Игра должна выйти уже в этом году, но точной даты релиза пока нет.

Авторы ремейка отмечают, что если переосмысление понравится фанатам, то они хотели бы заняться современной версией «Готики 2», которую многие считают лучшей в серии.