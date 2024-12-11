"Хроникам Миртаны: Архолос" исполнилось 3 года, авторы поделились трейлером грядущего обновления

10 декабря исполнилось ровно 3 года с момента выпуска мода "Хроники Миртаны: Архолос" для Готики 2. В честь данного события разработчики подготовили короткое видео с фрагментом контента, который вы можете ожидать в предстоящем Mod of The Decade Edition.

Авторы также кратко рассказали о нескольких фактах и ​​ответили на наиболее часто задаваемые вопросы:

Как вы можете узнать из видео, мы все еще работаем над версией 2.0. Гораздо медленнее, чем до выпуска, по личным и профессиональным причинам, но мы движемся вперед. Дата выпуска пока не определена; мы объявим ее только тогда, когда будем полностью уверены, когда сможем выпустить обновление.Mod of the Decade Edition (также называемый версией 2.0) будет выпущен одновременно с (очевидно бесплатным) Hardcore Mode DLC. Обратите внимание, что вам не нужно запускать режим Hardcore, чтобы насладиться большинством новых функций версии 2.0