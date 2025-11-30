ЧАТ ИГРЫ
Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 3 045 оценок

Культовой Gothic 2 исполнилось 23 года

AceTheKing AceTheKing

23 года назад вышла Gothic 2 - игра, которая для многих стала не просто продолжением культовой первой части, а настоящим эталоном атмосферного фэнтези-RPG.

В 2002 году она поразила игроков живым, дышащим миром Хориниса, где каждый персонаж жил по собственному расписанию, а окружающая среда реагировала на действия героя. Даже сегодня такие детали всё ещё редки и именно поэтому Gothic 2 так прочно засела в памяти миллионов.

За эти годы игра превратилась в легенду. Прогулки по Хоринису, возвращение в Долину Рудников, орки у ворот, бесконечные попытки победить драконов - для многих это стали символы молодости и первых часов настоящей свободы в RPG. Атмосфера сурового, но честного мира, сложные бои и узнаваемый юмор сделали Gothic 2 уникальной и неподражаемой.

Важно и то, что у игры до сих пор живёт мощное сообщество: моды, фанатские патчи, новые истории и огромные фан-проекты годами поддерживают интерес. Gothic 2 давно превратилась из просто игры в культурное явление, которое объединяет поклонников по всему миру.

На фоне такой любви неудивительно, что разговоры о возможном ремейке звучат всё громче. В следующем году THQ Nordic собирается выпустить ремейк первой Gothic, а игроки продолжают надеяться, что однажды компания решится обновить и вторую часть. Потенциал огромный: современный движок, заново созданный Хоринис, улучшенные системы и возможность сохранить душу оригинала - всё это кажется вполне реальным.

Даже спустя 23 года Gothic 2 остаётся живой, значимой и любимой. И сегодня - отличный повод вспомнить её, заново пройти старые тропы и поздравить игру, которая стала классикой не благодаря ностальгии, а благодаря качеству, которое выдержало испытание временем.

Комментарии:  16
Кей Овальд

Одна из лучших игр всех времён. В полной версии, конечно.

Kesti

да, ведьмак и рядом не валялся

Кей Овальд Kesti

Валялся. Он тоже очень хорош.

fortuneismax Кей Овальд

нет, ведьмак вообще не ролевка , и уж тем более не с такой глубиной

TrustingDonald

У меня до сих пор лежит диск с пираткой, где был русский/немецкий перевод. В большинстве своём текст был на русском (назавание предметов и часть записок было на немецком) и немецкая озвучка. Но я играл, потому что было офигенно. До сих пор помнбю как залез на самую вершины башни Зардаса (так произносится на немецком, так что мне ближе), увидел уступ горы, запрыгнул, а меня там уже варги ждали.

Dimitry Arsenev

Первый раз проходил с немецкой озвучкой, она по своему прекрасна и добавляет готичной атмосферы. Вот только ру озвучка слишком хороша также.

ruslan_dzusev

Ща бы Ремейк🙃

Кей Овальд

Ага, с уродливыми женщинами и любовной линией с Диего.

2
ruslan_dzusev Кей Овальд

ну извините,красивые на pornhub, а в игре модами допилят

вортигонт вортигонтович

поиграю когда графоний обновят

Федя Кочегар

Интересно второй части будет ремастер

ZNGRU

Щас запилят Ремейк, с уродливыми женщинами, без борделя и дополненную любовной линией с Диего.
Оно вам надо?.....

ivav196818

поздравляю пух

ДЕНИСКА_омск

Даже не даже

Юрий Пенкин

За Инноса!