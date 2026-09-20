Культовую ролевую игру Gothic 2 вместе с дополнением "Ночь Ворона" перенесли в виртуальную реальность для Meta Quest 3

Моддер с ником GeT_RiCh, ранее отметившийся переносом в виртуальную реальность Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City и "Гарри Поттер и философский камень", выпустил полноценный автономный VR-мод для культовой ролевой игры Gothic 2. Проект под названием Gothic II VR позволяет запустить классическую RPG вместе с масштабным дополнением Ночь Ворона напрямую на шлеме Meta Quest 3 без необходимости постоянного подключения к персональному компьютеру по проводу или беспроводной сети.

Техническая сторона модификации опирается на фанатский открытый движок OpenGothic, разрабатываемый энтузиастом под ником Try, а также его мобильную сборку для системы Android от разработчика Solessfir. Автор мода внедрил поддержку стандарта OpenXR, добавил полноценное пространственное отслеживание движений с 6 степенями свободы, ручное управление контроллерами и адаптировал ключевые игровые подсистемы под виртуальное окружение. Для первичной установки проекта игрокам все еще требуется компьютер на базе Windows с купленной копией издания Gothic 2: Gold Edition, однако сам исполняемый файл и все ресурсы после распаковки работают автономно на мобильном чипе гарнитуры.

В отличие от простых портов с фиксированной камерой, проект предлагает глубокую интеграцию физики и движений рук. Игроку необходимо вручную взмахивать клинком для нанесения рубящих ударов, блокировать вражеские выпады выставлением оружия и драться на кулаках. Для двуручных мечей и топоров введено строгое требование хвата обеими руками, без которого оружие попросту перестает наносить урон противникам. Стрельба из лука также задействует обе руки, где ведущая конечность задает направление прицеливания, а натяжение тетивы регулируется отводом второй руки назад. Зелья выпиваются поднесением склянки ко рту с одновременным нажатием триггера, а для подбора добычи и метания предметов используется естественный захват пальцами.

Внутриигровой интерфейс подвергся серьезной переработке ради комфорта в шлеме. Моддер внедрил физические кобуры на поясе, груди и за спиной персонажа, позволяющие доставать оружие или стрелы интуитивным движением руки. Оригинальный инвентарь и подробное окно характеристик героя выводятся на виртуальный парящий экран в виде удобного театрального полотна. Разработчик также предусмотрел широкие возможности калибровки прицеливания, масштаба оружия, отображения полосок здоровья противников и подсветки полезных предметов в окружающем мире.

На данный момент проект находится в стадии ранней альфа-версии 0.1.1, поэтому автор открыто предупреждает о множестве шероховатостей и настоятельно советует чаще сохраняться в разные слоты. Свежее обновление устранило многосекундные зависания при загрузке новых локаций за счет предварительной компиляции шейдеров в фоновом режиме, исправило диалоговую систему и скорректировало штрафы за использование экипировки без нужных параметров силы или ловкости. Несмотря на энтузиазм сообщества, интеграция тяжелых визуальных модификаций вроде L'Hiver пока остается под большим вопросом из-за жестких ограничений мобильного процессора гарнитуры, который вряд ли справится с возросшей нагрузкой.

Исходный код модификации опубликован в открытом доступе на платформе GitHub, где создатель продолжает выпускать обновления и готовит проект к беспроблемному полному прохождению.