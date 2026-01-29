Мод Anniversary Edition для Gothic 2 выходит в середине марта

У поклонников Gothic снова есть повод вернуться в Хоринис. Спустя почти 24 года после выхода культовой RPG была объявлена ​​дата выхода амбициозного мода под названием Gothic 2: Anniversary Edition. Он полностью обновит вторую часть серии, сохранив при этом её мрачный характер и дух первой Gothic. Релиз проекта запланирован на 15 марта 2026 года.

Anniversary Edition – это масштабная фанатская инициатива, направленная на восстановление атмосферы ранних альфа-версий и неиспользованных идей Piranha Bytes. Разработчики используют удалённые диалоги и сюжетные линии из оригинальных игровых файлов, а также черпают вдохновение из ранней версии сиквела первой Gothic. Эта модификация призвана лучше связать сюжет второй части с событиями Gothic 3, не нарушая преемственность с дополнением Night of the Raven.

Сюжетный контент будет значительно расширен. Игроки получат более 50 новых квестов, три дополнительных субгильдии и возможность пройти игру без вступления в гильдию. Основная сюжетная линия будет расширена, а мир будет сильнее реагировать на решения Безымянного Героя, что приведёт к большему ощущению собственной воли.

Значительные изменения коснутся и механики игрового процесса. Боевая система улучшена за счёт использования щитов и посохов, а новая система расчёта урона призвана добавить глубины сражениям. Бои с боссами переработаны, введена система выносливости и бега, а также улучшен баланс оружия, брони и крафта. Также будут добавлены четыре уровня сложности, влияющие на общий игровой процесс, а не только на характеристики врагов.

Искусственный интеллект также является ключевым элементом модернизации. NPC будут динамически реагировать на репутацию главного героя, совершенные им преступления и его положение в игровом мире, ещё больше подчёркивая последствия его действий. Атмосферу приключения улучшит саундтрек, включающий новые и классические композиции, написанные Каем Розенкранцем, а также дополнительные диалоговые реплики.

Gothic 2 Anniversary Edition разрабатывается с учётом DirectX 8, хотя после релиза также планируется поддержка версии 11. Первоначально модификация будет доступна только на немецком языке, но авторы заявляют, что после дебюта появятся также английская и польская версии.