Моддеры заявили о прекращении работы над "Историей Хориниса"для Gothic 2 ©

Польская команда The History of Khorinis Team объявила о прекращении работы над проектом.

Как говорится в официальном сообщении разработчиков, решение было продиктовано следующими факторами:

Основной причиной прекращения работ является отсутствие связи с бывшим главным координатором проекта, который отвечал, в том числе, и за подготовку дубляжа. Мы не получили на 100% определенного ответа о том, будет ли записан дубляж, поэтому предположили, что на это рассчитывать не приходится. Неясным остается и вопрос о небольшом количестве записей уже ушедших из жизни польских актеров, согласившиеся принять участие в "Истории Хориниса". Модификация без обещанного "оригинального" дубляжа не имеет смысла. Из-за неясного состояния дубляжа и слишком большого количества проблем в разработке сценария мы не смогли определить четкую линию поведения. Время с марта этого года по август было потрачено на доработку сценария и разработку оставшейся части сюжетной линии.

Напомним, что в мае этого года в Интернет просочились ролики из этой модификации. И хотя всего месяцем ранее создатели уверяли, что проект близок к завершению, увиденное больше напоминало альфа-версию.

Тогда авторы выступили с обращением, в котором сообщили, что файлы были украдены. Они также заверили, что распространяемые в Интернете фрагменты геймплея не отражают текущего состояния работы над модом, поскольку многие сюжетные элементы существуют только "на бумаге" и еще не реализованы. В то же время разработчики отключили возможность финансовой поддержки своего YouTube-канала.

Трудно сказать, рассматривался ли вопрос об отмене модификации уже в то время. В сообществе высказывались соответствующие предположения, но вышеупомянутое объявление дало тень надежды на то, что проект все же будет развиваться дальше. Однако этого не произошло, за что создатели извинились перед игроками, признав при этом некоторые "старые" ошибки и поздравив команду "Хроникк Миртаны: Архолос" с успехом.

Ошибкой команды был раздутый пиар, который породил у игроков надежды на амбициозный проект со звездным составом. Многие проекты модификаций для "Готики" провалились из-за отсутствия мотивации, так же произошло и в данном случае, но мы хотим, чтобы вам было понятно, что отсутствие мотивации было вызвано плохим менеджментом, который уже никто не в силах исправить. Мы приносим извинения всем фанатами, ожидающим модификацию, присылающим нам добрые или горькие, но конструктивные слова. Пользуясь случаем, мы также хотели бы поздравить команду "Хроникк Миртаны: Архолос" с успехом. Команду, которая превратила истинную страсть в нечто реально существующее, что изначально было куплено с непониманием со стороны "фэндома". Мы рады, что им удалось превратить его в хороший мод, который заинтересовал сообщество Готики настолько, что оно жаждет продолжения

Остается надеяться, что Gothic Remake увидит свет и окажется воплощением мечты фанатов.