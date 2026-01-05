Названа лучшая модификация 2025 года по версии пользователей ModDB

Портал ModDB подвел итоги своего ежегодного голосования, в рамках которого сообщество геймеров выбирало самые выдающиеся фанатские проекты за прошедший год. Победителем премии Mod of the Year 2025 неожиданно стала модификация Golden Gate 2: Goddess Heart, созданная на базе культовой ролевой игры Gothic II: The Night of the Raven. Проекту удалось обойти множество серьезных конкурентов, включая работы по вселенным Half-Life и S.T.A.L.K.E.R., которые традиционно доминируют в подобных рейтингах.

Сюжет Golden Gate 2 рассказывает историю молодого охотника Морриса, оказавшегося на острове Самоа. Игрокам предстоит погрузиться в водоворот событий, связанных с древними руинами, пиратами и таинственной силой, способной изменить судьбу королевства. Разработчики из Golden Gate Team реализовали новую сюжетную линию, добавили уникальных боссов, систему достижений и множество секретов. История затрагивает противостояние амбициозного злодея, желающего свергнуть короля Элеи, и тех, кто готов встать на защиту привычного мира.

Второе место в голосовании заняла модификация Diffusion для первой части Half-Life, представляющая собой полную конверсию с собственным сюжетом и вселенной. Бронзу забрал проект Half-Life: Extended, нацеленный на расширение и переосмысление оригинальной игры. В десятку лучших также вошли работы для таких классических игр, как Command & Conquer: Tiberian Sun, Heroes of Might and Magic III, Quake 2 и Duke Nukem 3D.