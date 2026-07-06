Пётр Гланц намекнул на Gothic 2 Remake - успех ремейка первой части, похоже, уже открыл путь продолжению

Поклонники серии Gothic получили ещё один повод для оптимизма. Актёр озвучивания Пётр Гланц, подаривший голос Безымянному в русской версии Gothic 1 Remake, во время общения с аудиторией заявил, что ремейк Gothic 2 уже находится в разработке.

Официального анонса от THQ Nordic или Alkimia Interactive пока не последовало, поэтому к этой информации стоит относиться как к неофициальному заявлению. Тем не менее слова Гланца прозвучали на фоне успешного запуска Gothic 1 Remake, что делает подобное развитие событий вполне логичным.

Ремейк первой части вышел 5 июня 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и стал одним из самых заметных релизов года для поклонников классических RPG. Игра была полностью переработана на Unreal Engine 5, сохранив сюжет и атмосферу оригинала, но предложив современную графику, обновлённую боевую систему и расширенный игровой мир.

Несмотря на смешанные оценки критиков и жалобы на технические проблемы, проект оказался коммерчески успешным. За первую неделю Gothic 1 Remake разошлась тиражом более 500 тысяч копий, а пиковый онлайн в Steam приблизился к отметке в 78 тысяч игроков. Кроме того, игра получила около 85% положительных отзывов пользователей.

Если информация Гланца подтвердится, это станет важным сигналом для всего сообщества Gothic. Именно Gothic 2 многие фанаты считают вершиной серии, поэтому её полноценный ремейк давно входит в число самых желанных проектов среди поклонников классических ролевых игр. Пока же остаётся ждать официальных комментариев от THQ Nordic и Alkimia Interactive. Впрочем, успех Gothic 1 Remake показывает, что у возвращения легендарной франшизы есть все шансы превратиться не в разовый проект, а в долгосрочное возрождение всей серии.