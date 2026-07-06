Пётр Гланц намекнул на Gothic 2 Remake - успех ремейка первой части, похоже, уже открыл путь продолжению

Поклонники серии Gothic получили ещё один повод для оптимизма. Актёр озвучивания Пётр Гланц, подаривший голос Безымянному в русской версии Gothic 1 Remake, во время общения с аудиторией заявил, что ремейк Gothic 2 уже находится в разработке.
Официального анонса от THQ Nordic или Alkimia Interactive пока не последовало, поэтому к этой информации стоит относиться как к неофициальному заявлению. Тем не менее слова Гланца прозвучали на фоне успешного запуска Gothic 1 Remake, что делает подобное развитие событий вполне логичным.
Ремейк первой части вышел 5 июня 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и стал одним из самых заметных релизов года для поклонников классических RPG. Игра была полностью переработана на Unreal Engine 5, сохранив сюжет и атмосферу оригинала, но предложив современную графику, обновлённую боевую систему и расширенный игровой мир.
Несмотря на смешанные оценки критиков и жалобы на технические проблемы, проект оказался коммерчески успешным. За первую неделю Gothic 1 Remake разошлась тиражом более 500 тысяч копий, а пиковый онлайн в Steam приблизился к отметке в 78 тысяч игроков. Кроме того, игра получила около 85% положительных отзывов пользователей.
Если информация Гланца подтвердится, это станет важным сигналом для всего сообщества Gothic. Именно Gothic 2 многие фанаты считают вершиной серии, поэтому её полноценный ремейк давно входит в число самых желанных проектов среди поклонников классических ролевых игр. Пока же остаётся ждать официальных комментариев от THQ Nordic и Alkimia Interactive. Впрочем, успех Gothic 1 Remake показывает, что у возвращения легендарной франшизы есть все шансы превратиться не в разовый проект, а в долгосрочное возрождение всей серии.
Будем ждать и верить.
Да смысл тут намекать если разрабы это прямым текстом говорили. мол если ремейк первый стрельнет то и второму ремейку быть. а первый стрельнул.
да и к тому же вторая готика это по сути та же первая. те же механики, те же анимации, даже частично те же локации. так что сделав ремейк первой части, они уже процентов на 20-30 сделали автоматически и ремейк второй. и было бы грех этим не воспользоваться.
такого уровня как г1р нафиг не надо
ожидаемо! ждем! тем более 2-ая самая лучшая!
Заголовок есть, а самой цитаты нету. Да чтож такое то….