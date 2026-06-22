Разработчик проекта Gothic Remastered to Unreal Engine выпустил бета-версию 0.1.2.3 для Gothic 2

Автор масштабного фанатского проекта Gothic Remastered to Unreal Engine сообщил о выпуске бета-версии 0.1.2.3 для ролевой игры Gothic 2. Свежее обновление привносит в проект 1-ю часть переработанной графики, собственный лаунчер и ряд других улучшений.

В основу графических изменений легла популярная фанатская сборка GOLD+, которую разработчику пришлось сильно переделать для корректной интеграции с современным движком. Помимо визуальной составляющей, обновление добавляет в игру удобный лаунчер модов и несколько предустановленных модификаций. В каталоге с установленной игрой также появился специальный текстовый файл, содержащий ссылки на оригинальные версии дополнительных опциональных модов.

Для желающих принять участие в тестировании разработчик предоставил код доступа к альфа-ветке в сервисе Steam. Чтобы запустить эту сборку, необходимо ввести ключ WajocIlipa185. Автор проекта отметил, что текущую версию уже можно полностью пройти от начала до конца. Отслеживание обнаруженных ошибок и багов ведется через специальную открытую таблицу, а отчеты о технических проблемах принимаются в официальном чате разработки в социальной сети ВКонтакте.

Проект Gothic Remastered to Unreal Engine нацелен на сохранение классического игрового процесса оригинальных игр Gothic и Gothic 2 без добавления стороннего контента, который часто встречается в масштабных любительских модификациях. Основная задача разработчика заключается в создании стабильной версии игры, работающей без сбоев на современных операционных системах, а также в предоставлении удобного инструментария для последующего создания качественных графических модов силами игрового сообщества.