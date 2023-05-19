Разработчики мода "Хроники Миртаны: Архолос" объявили, что на фестивале Pyrkon 2023 покажут новые кадры из версии 2.0

Разработчики модификации "Хроники Миртаны: Архолос" для "Готики 2" объявили, что во время польского фестиваля Pyrkon 2023 они представят новые фрагменты геймплея из версии 2.0, анонсированной в апреле и названной Mod of the Year Edition.
Показ состоится в рамках сессии вопросов и ответов, запланированной на 17 июня - то есть на второй день Pyrkon. Новинки, которые будут продемонстрированы, показаны в видеоролике ниже, который также является своего рода персональным приглашением на мероприятие. В нем вы можете увидеть, в частности, мини-игры, которые появятся в версии 2.0 мода, такие как крестики-нолики или "игра в три чашки".
До сих пор поражаюсь, как разработчики создали считай продолжение первых двух частей готики. Для меня это ещё более удивительно, ведь серию готики я умудрился пропустить и только краем уха слышал про неудачи третьей части. В итоге ознакомился с первыми 2 частями уже в сознательном возрасте и они моментально вошли в мой топ 10, если не топ 5, конечно сугубо субъективный и полностью основанный на эмоциях. И вот пройдя потом залпом остальные игры от пираний вплоть до 3 ризена, думал, что Архолос не подарит тех же эмоций, но как я был неправ. Советую всем фанатам игр от пиранья байтс (если вы умудрились ещё не затестить) обязательно пройти эту модификацию, большего заряда ностальгии, получить навряд ли получится.