Создатель Gothic Remastered работает над неофициальным ремастером Gothic 2 на Unreal Engine 5

Дмитрий Калюжный, автор фанатского ремастера оригинальной Gothic на движке Unreal Engine 4, начал работу над подобным проектом для Gothic 2, но уже на Unreal Engine 5.

Как и предыдущий проект, ремастер будет сохранять оригинальные игровые ассеты и механики, но исправит известные ошибки и слегка улучшит графику. Сообщается, что разработка неофициального ремастера Gothic 2 медленно продвигается с лета 2025 года. Изначально автор предполагал, что работа займет менее года, что может означать возможный релиз примерно летом 2026 года.

Предыдущий ремастер Gothic был официально одобрен издателем THQ Nordic, что позволило выпустить его в Steam для владельцев оригинала. Скорее всего ремастер Gothic 2 также получит аналогичное разрешение. В ближайшее время планируется запустить сначала закрытое, а затем и открытое тестирование проекта. Конкретные даты тестов пока не объявлены.