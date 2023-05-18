Gothic 2 14.06.2003
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Создатели мода "История Хориниса" для "Готики 2" прокомментировали утечку видеороликов

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Procy_on
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После недавней ситуации вокруг "Истории Хориниса", разрабатываемого мода для "Готики 2", когда в сети появилось несколько слитых видеороликов довольно сырого билда (которые уже удалены с ютуба), авторы наконец-то прокомментировали данную ситуацию. Поскольку там просто гигантский длиннопост, вот его краткая выжимка:

  • Команда заявила, что расшифровка разговора, распространившаяся в сети в последние дни, является так называемым фейком, а файлы мода были просто украдены.
  • Тем не менее, "История Хориниса" все еще находится в разработке. В последнее время в команде произошло много изменений - например, сменился руководитель проекта - осознав ошибки, допущенные в прошлом.
  • То, что мы увидели в просочившихся материалах, не претендует на полное отражение работы над модификацией. Многие сюжетные элементы до сих пор существуют только "на бумаге", а элементы механики еще не реализованы.
  • Создатели заблокировали опцию поддержки своего канала на ютубе, потому что, по их словам, их спорадическая активность в соцсетях не оправдывает наличие такой опции.
  • Вследствие последних событий набор в команду "Истории Хориниса" был полностью остановлен.
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