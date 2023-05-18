Создатели мода "История Хориниса" для "Готики 2" прокомментировали утечку видеороликов

После недавней ситуации вокруг "Истории Хориниса", разрабатываемого мода для "Готики 2", когда в сети появилось несколько слитых видеороликов довольно сырого билда (которые уже удалены с ютуба), авторы наконец-то прокомментировали данную ситуацию. Поскольку там просто гигантский длиннопост, вот его краткая выжимка:
- Команда заявила, что расшифровка разговора, распространившаяся в сети в последние дни, является так называемым фейком, а файлы мода были просто украдены.
- Тем не менее, "История Хориниса" все еще находится в разработке. В последнее время в команде произошло много изменений - например, сменился руководитель проекта - осознав ошибки, допущенные в прошлом.
- То, что мы увидели в просочившихся материалах, не претендует на полное отражение работы над модификацией. Многие сюжетные элементы до сих пор существуют только "на бумаге", а элементы механики еще не реализованы.
- Создатели заблокировали опцию поддержки своего канала на ютубе, потому что, по их словам, их спорадическая активность в соцсетях не оправдывает наличие такой опции.
- Вследствие последних событий набор в команду "Истории Хориниса" был полностью остановлен.
Лет через 10 выйдет...