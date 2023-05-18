Создатели мода "История Хориниса" для "Готики 2" прокомментировали утечку видеороликов ©

После недавней ситуации вокруг "Истории Хориниса", разрабатываемого мода для "Готики 2", когда в сети появилось несколько слитых видеороликов довольно сырого билда (которые уже удалены с ютуба), авторы наконец-то прокомментировали данную ситуацию. Поскольку там просто гигантский длиннопост, вот его краткая выжимка: