Создатели ролевого проекта Chronicles of Morgrad для Gothic 2 Online показали верховую езду и конные сражения

Команда многопользовательского проекта Chronicles of Morgrad, разрабатываемого на платформе Gothic 2 Online, поделилась новыми подробностями в серии видеодневников. Одной из наиболее резонансных механик стала полноценная реализация верховой езды. Создатели модификации добавили в игру ездовых лошадей с 3 режимами передвижения: шагом, бегом и галопом. Кроме того, оседлать позволят даже падальщиков, для которых авторы подготовили специальные седла. Верхом на животных персонажи способны вести бой, нанося удары оружием сверху вниз по пешим противникам. Появление лошадей и конных сражений на движке классической Gothic уже вызвало оживленные споры среди фанатов, трепетно относящихся к канону оригинальной вселенной.

Техническая сторона модификации также претерпела масштабные изменения. Авторы внедрили поддержку технологии масштабирования DLSS 5.0 поверх фанатского рендера GD3D11, продемонстрировав работу апскейлера в разрешении 4K. Внедрение подобных алгоритмов в старый движок призвано улучшить сглаживание и четкость картинки, хотя на демонстрации были заметны характерные графические артефакты при движении. Работа апскейлера носит опциональный характер, поэтому наличие современной видеокарты от NVIDIA не станет обязательным условием для комфортной игры на сервере.

Существенное внимание разработчики уделили ролевым системам и рынку недвижимости. Пользователям станет доступна покупка полноценного жилья за руду в ключевых поселениях. В частности, дом на территории Старого лагеря обойдется покупателю в 150 кусков руды. Приобретенную хижину можно обустраивать с помощью встроенного редактора интерьера, устанавливая внутри двери, освещение и мебель, создаваемую ремесленниками. Владельцы жилья смогут хранить вещи в функциональных сундуках с системой дубликатов ключей, а также размещать внутри собственных неигровых персонажей в качестве торговцев. Для лидеров фракций предусмотрен интерфейс управления лагерем с распределением должностей и настройкой налогообложения.

Классический инвентарь оригинальной игры полностью переработали, добавив сортировку по категориям и интерактивный 3D-осмотр снаряжения. Любой предмет экипировки или найденное оружие теперь можно свободно приближать и вращать по всем осям в отдельном окне. Помимо этого, авторы предусмотрели возможность демонстрации экипировки в чате, где нажатие на название предмета открывает его объемную модель у других участников сессии.

Квестовая составляющая проекта базируется на отдельном редакторе заданий, позволяющем сценаристам вводить новые цепочки поручений без внесения правок в программный код сервера. Заказы на охоту и добычу ресурсов будут размещаться на досках объявлений внутри лагерей. В мирных зонах игроки смогут скоротать время за мини-играми, среди которых заявлены нарды с физическими бросками костей.

Действие ролевого проекта развернется на 3 масштабных картах со своим лором. Первая локация покажет Старовечную Миртану за 400 лет до появления магического купола, вторая зона предложит альтернативную историю Долины Фаринга под властью бога Инноса, а третьей станет переработанная Колония, созданная под впечатлением от ремейка от студии Alkimia Interactive.