Сурвайвал-хоррор с огнестрелом на движке Gothic 2 получил первый геймплей

Моддер под ником OrtegaX представил демонстрацию игрового процесса своего нового проекта на базе культовой ролевой игры Gothic 2: Ночь Ворона. Модификация получила название Gothic: The Blackwood Plague и позиционируется как тотальная конверсия, радикально меняющая привычный геймплей оригинала. Автор обещает объединить элементы классической RPG, сурвайвал-хоррора и данжен-кроулера в мрачных декорациях.

Действие разворачивается в темном лесу Блэквуд и одноименной долине. Игрокам предстоит вжиться в роль персонажа по имени Брэндон, который является заключенным, принудительно отправленным на работы в местные шахты и каменоломни. Согласно завязке сюжета внезапная вспышка таинственной чумы меняет судьбу героя и заставляет его бороться за выживание в центре драматических событий.

Разработчик делает ставку на совершенно новую сюжетную линию и созданный с нуля мир. Особое внимание уделено механикам выживания, среди которых заявлены голод, система черт характера и различные болезни. Любопытным нововведением для движка Готики станет появление огнестрельного оружия, включая мушкеты, использование которых было показано в опубликованном ролике.

Геймерам предложат на выбор два класса персонажа и разветвленную систему крафтинга и сбора предметов. Автор решил ограничить инвентарь, внедрив механику с рюкзаками, что приближает игровой процесс к жанру выживания. Модификация получит полную озвучку, а ее создатели ставят целью сделать так, чтобы проект ощущался как полностью отдельная игра. Зрители в комментариях уже отметили густую атмосферу и сравнили проект с игрой Darkwood из-за специфического настроения. Разработку планируют транслировать в прямом эфире, даты выхода у проекта пока нет.