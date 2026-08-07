THQ Nordic анонсировала даты выхода Gothic 2 Complete Classic и Gothic 3 Classic на консолях

THQ Nordic объявила график выхода классических частей серии Gothic на современных игровых консолях. После недавнего релиза Gothic Classic издатель подтвердил даты появления Gothic II Complete Classic и Gothic 3 Classic.

Первая часть серии уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, позволяя игрокам вновь отправиться в Миртану на современных платформах. Следующей станет Gothic II Complete Classic, которая выйдет 29 сентября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. В состав издания войдет оригинальная Gothic II вместе с дополнением «Ночь Ворона».

Завершит линейку классических переизданий Gothic 3 Classic. Ее релиз состоится 24 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Вместе с анонсом дат выхода THQ Nordic также представила новый трейлер, посвященный возвращению серии Gothic на современные консоли. Ролик демонстрирует обновленные версии классических RPG и напоминает о предстоящих релизах второй и третьей частей.

Таким образом, до конца года владельцы современных консолей смогут пройти практически всю оригинальную трилогию Gothic без необходимости обращаться к старым платформам.