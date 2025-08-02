THQ Nordic заявляет, что есть идеи для ремейка Gothic 2, но только после выхода первой игры

Выход Gothic 1 Remake запланирован на конец этого года, и эта классическая ролевая игра будет полностью переработана. Сотрудничество THQ Nordic и разработчика Alkimia Interactive привело к значительным улучшениям в плане графики, боевой системы и сюжета, при этом команде удалось сохранить оригинальное очарование серии.

После этого весьма захватывающего ремейка THQ Nordic даже заинтересовалась переизданием второй части Gothic. Ремейки и ремастеры никогда не были столь популярны, что позволяет THQ Nordic продолжать представлять старые игры Gothic новой аудитории.

Хотя все усилия направлены на то, чтобы сделать Gothic 1 Remake максимально превосходным и отточенным, студия уже рассматривает возможность создания ремейка Gothic 2. Более того, команда утверждает, что у неё уже есть идеи для такого проекта.

Конечно, мы с удовольствием поработаем над «Готикой 2», и у нас уже много идей. К счастью, в «Готике 2» гораздо меньше того, что нужно менять или дорабатывать.

THQ Nordic также объяснила, что ремейк Gothic 2 не потребует стольких изменений, как первая игра, поскольку в нем меньше сюжетных пробелов и дыр.

Gothic 2 вышла в 2002 году, то есть ей, как и предшественнице, уже более двух десятилетий. Игра продолжила развитие принципов оригинала, а также внесла ряд столь необходимых улучшений в базовую боевую систему и управление.

Поскольку франшиза пользуется таким большим уважением, а жанр RPG в настоящее время процветает, фанатам наверняка было бы приятно увидеть еще один ремейк Gothic после выхода первой части.