THQ Nordic заявляет, что есть идеи для ремейка Gothic 2, но только после выхода первой игры

Выход Gothic 1 Remake запланирован на конец этого года, и эта классическая ролевая игра будет полностью переработана. Сотрудничество THQ Nordic и разработчика Alkimia Interactive привело к значительным улучшениям в плане графики, боевой системы и сюжета, при этом команде удалось сохранить оригинальное очарование серии.
После этого весьма захватывающего ремейка THQ Nordic даже заинтересовалась переизданием второй части Gothic. Ремейки и ремастеры никогда не были столь популярны, что позволяет THQ Nordic продолжать представлять старые игры Gothic новой аудитории.
Хотя все усилия направлены на то, чтобы сделать Gothic 1 Remake максимально превосходным и отточенным, студия уже рассматривает возможность создания ремейка Gothic 2. Более того, команда утверждает, что у неё уже есть идеи для такого проекта.
Конечно, мы с удовольствием поработаем над «Готикой 2», и у нас уже много идей. К счастью, в «Готике 2» гораздо меньше того, что нужно менять или дорабатывать.
THQ Nordic также объяснила, что ремейк Gothic 2 не потребует стольких изменений, как первая игра, поскольку в нем меньше сюжетных пробелов и дыр.
Gothic 2 вышла в 2002 году, то есть ей, как и предшественнице, уже более двух десятилетий. Игра продолжила развитие принципов оригинала, а также внесла ряд столь необходимых улучшений в базовую боевую систему и управление.
Поскольку франшиза пользуется таким большим уважением, а жанр RPG в настоящее время процветает, фанатам наверняка было бы приятно увидеть еще один ремейк Gothic после выхода первой части.
Да эти клоуны даже ремейк первой уже который год не могут выпустить
если и буду играть то только с торрента а ведь сначала хотел купить ибо очень большой поклонник первых двух частей, но с таким окном ожидания ну его нахер
Думаю, лучше будет выпустить 1 часть. Проанализировать инфу от комьюнити касательно нее. И учесть её при разработке ремейка 2 части.
Тихо-тихо. Здравый смысл здесь не в почете.
Если помниш они так выпустили 1ю демку в массу что бы прощупать настроение услышать что нравится или не нравится, боевка аля фо хонор никому не зашла(хотя формально она и была в оригинале такая, но тоже кал) сказали что заменят. Новую демку скачал, но так и не запускал)
действительно,вы первый хотя бы выпустите,а потом думайте хоть о 5 части
О 4 части так как аркания заруинила канон готики
там третья уже заруинила
Ремейк культовой RPG Gothic 1 официально перенесён на начало 2026 года, подтвердили THQ Nordic и студия Alkimia Interactive. Игра должна была выйти до конца 2025-го, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку.
Вчера только была новость что перенесли, а тут опять про конец 25
не было нормальной даты релиза,разрабы о дате релиза конкретику не выдавали,просто вот в конце может быть тогда-то,всё,какой нахер перенос,это не киберпанк,где было три даты релиза
Первую часть я прошёл один или два раза, не помню уже. А вот вторую - раз 5 точно, может больше. Так ещё и сыграл в неё раньше, чем в первую. Жду.
ну и хрен и с тобой,че тебе медаль выдать
Жиза
Ремейк первой части выйдет хоть? Я про этот ремейк еще лет 5-6 назад слышал, но воз и ныне там... Это всего лишь ремкейк, не новая игра с нуля., что там можно столько лет клепать?
ну на самом деле ремейк предполагает новую игру с нуля,пусть и базирующуюся на готовом гейм-дизайне
С усложнением картинки куча времени уходит на мелочи. Оригинальную 1ю сделали максимум за 2 года, 2ю - за 1, душевные игры к которым хочется возвращаться. Здесь же 5 лет и может выйти просто пшик, где то индустрия завернула не туда.
оригинал 1ую максимум за два?,они анонсирована была в 98,выпущена в 2001,а сколько билдов прошла до этого,не счесть
Надеюсь ремейк будет достойный, 2й я жду куда сильнее. Так как 2я интереснее
А THQ уже все кредиты выплатили?