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Gothic 2 14.06.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.4 2 944 оценки

THQ Nordic заявляет, что есть идеи для ремейка Gothic 2, но только после выхода первой игры

KoRnEr KoRnEr

Выход Gothic 1 Remake запланирован на конец этого года, и эта классическая ролевая игра будет полностью переработана. Сотрудничество THQ Nordic и разработчика Alkimia Interactive привело к значительным улучшениям в плане графики, боевой системы и сюжета, при этом команде удалось сохранить оригинальное очарование серии.

Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Gothic 1 подтвердил перенос даты выхода на начало 2026 года

После этого весьма захватывающего ремейка THQ Nordic даже заинтересовалась переизданием второй части Gothic. Ремейки и ремастеры никогда не были столь популярны, что позволяет THQ Nordic продолжать представлять старые игры Gothic новой аудитории.

Хотя все усилия направлены на то, чтобы сделать Gothic 1 Remake максимально превосходным и отточенным, студия уже рассматривает возможность создания ремейка Gothic 2. Более того, команда утверждает, что у неё уже есть идеи для такого проекта.

Конечно, мы с удовольствием поработаем над «Готикой 2», и у нас уже много идей. К счастью, в «Готике 2» гораздо меньше того, что нужно менять или дорабатывать.

THQ Nordic также объяснила, что ремейк Gothic 2 не потребует стольких изменений, как первая игра, поскольку в нем меньше сюжетных пробелов и дыр.

Gothic 2 вышла в 2002 году, то есть ей, как и предшественнице, уже более двух десятилетий. Игра продолжила развитие принципов оригинала, а также внесла ряд столь необходимых улучшений в базовую боевую систему и управление.

Поскольку франшиза пользуется таким большим уважением, а жанр RPG в настоящее время процветает, фанатам наверняка было бы приятно увидеть еще один ремейк Gothic после выхода первой части.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Destroited

Да эти клоуны даже ремейк первой уже который год не могут выпустить

если и буду играть то только с торрента а ведь сначала хотел купить ибо очень большой поклонник первых двух частей, но с таким окном ожидания ну его нахер

7
Egik81

Думаю, лучше будет выпустить 1 часть. Проанализировать инфу от комьюнити касательно нее. И учесть её при разработке ремейка 2 части.

3
Rey4rtRO

Тихо-тихо. Здравый смысл здесь не в почете.

7
-zotik-

Если помниш они так выпустили 1ю демку в массу что бы прощупать настроение услышать что нравится или не нравится, боевка аля фо хонор никому не зашла(хотя формально она и была в оригинале такая, но тоже кал) сказали что заменят. Новую демку скачал, но так и не запускал)

1
InkubatorKlef

действительно,вы первый хотя бы выпустите,а потом думайте хоть о 5 части

2
Madiark

О 4 части так как аркания заруинила канон готики

2
InkubatorKlef Madiark

там третья уже заруинила

2
Dicrom Fox

Ремейк культовой RPG Gothic 1 официально перенесён на начало 2026 года, подтвердили THQ Nordic и студия Alkimia Interactive. Игра должна была выйти до конца 2025-го, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку.

Вчера только была новость что перенесли, а тут опять про конец 25

1
InkubatorKlef

не было нормальной даты релиза,разрабы о дате релиза конкретику не выдавали,просто вот в конце может быть тогда-то,всё,какой нахер перенос,это не киберпанк,где было три даты релиза

1
Etteri

Первую часть я прошёл один или два раза, не помню уже. А вот вторую - раз 5 точно, может больше. Так ещё и сыграл в неё раньше, чем в первую. Жду.

1
InkubatorKlef

ну и хрен и с тобой,че тебе медаль выдать

1
-zotik-

Жиза

1
ArexSOnk

Ремейк первой части выйдет хоть? Я про этот ремейк еще лет 5-6 назад слышал, но воз и ныне там... Это всего лишь ремкейк, не новая игра с нуля., что там можно столько лет клепать?

1
InkubatorKlef

ну на самом деле ремейк предполагает новую игру с нуля,пусть и базирующуюся на готовом гейм-дизайне

1
omne1x

С усложнением картинки куча времени уходит на мелочи. Оригинальную 1ю сделали максимум за 2 года, 2ю - за 1, душевные игры к которым хочется возвращаться. Здесь же 5 лет и может выйти просто пшик, где то индустрия завернула не туда.

1
InkubatorKlef omne1x

оригинал 1ую максимум за два?,они анонсирована была в 98,выпущена в 2001,а сколько билдов прошла до этого,не счесть

-zotik-

Надеюсь ремейк будет достойный, 2й я жду куда сильнее. Так как 2я интереснее

1
TIuBo3aBpuK

А THQ уже все кредиты выплатили?