Успех ремейка Готики увеличивает шансы на ремейк второй части, но все зависит от решения издателя

Хотя в день релиза у ремейка Готики возникли технические проблемы, это не слишком повлияло на общее восприятие игры сообществом. Поклонники оставляют много положительных отзывов, что повышает шансы на начало работы над ремейком второй части. Стоит отметить, что Alkimia Interactive крайне заинтересована в таком проекте. Однако, все зависит от решения издателя, THQ Nordic.

Да, мы хотим сделать «двойку». [...] результаты продаж тоже будут иметь значение, потому что, будем честны, студии создаются не только на энтузиазме. Им нужно на что-то жить. Ну и посмотрим, как на это отреагируют наши издатели. Думаю, если будет зеленый свет, то мы обязательно приступим к работе над сиквелом.

Остается только ждать официальных новостей о продажах игры. И все все пойдет как надо, есть большая вероятность, что ремейк второй Готики появится гораздо быстрее, чем первая часть, поскольку у Alkimia уже в значительной степени подготовлена технологическая база.