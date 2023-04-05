В последнее время вокруг мода "Готика 2: История Хориниса" царит молчание, и теперь мы знаем, почему ©

"Готика 2" - одна из тех игр, которые продолжают оставаться популярными, несмотря на свой преклонный возраст. В основном это происходит благодаря работе моддеров, лучшим примером чего является "Хроники Миртаны: Архолос", для которого уже разрабатывается крупный патч с новым контентом. Однако некоторые фанаты Готики, возможно, забыли, что в производстве также находится "История Хориниса", о которой разработчики не напоминали уже долгое время, и теперь мы знаем, почему.

Ютубер XEN недавно опубликовал видео, в котором рассказал, что ему удалось связаться с главным координатором проекта. В результате ему удалось кое-что узнать о том, была ли "История Хориниса" заброшена, а если нет, то почему о ней так мало слышно в последнее время.

Мод продолжает разрабатываться, но теперь работа ведется осознанно в тишине. Причиной стало то, что в прошлом создатели делились различными подробностями в соцсетях, включая не очень важные с точки зрения игроков детали, например, перестановку нескольких деревьев. Это заставило фанатов, надеявшихся на конкретику, критиковать моддеров, в результате чего они получали все больше и больше негативных отзывов. В ответ на это они решили вообще прекратить сообщать о ходе работы над модификацией.

На продолжительность работы над "Историей Хориниса" повлиял ряд аспектов. Одним из них, несомненно, стала пандемия. Другой - тот факт, что и "История Хориниса", и популярная "Хроники Миртаны" основаны на одной и той же карте, поэтому создатели первой были вынуждены переделать ее так, чтобы она не была похожа на "Архолос", с которым многие игроки уже знакомы.

В дополнение к этому стоит также отметить, что, учитывая то высокое уважение, которым пользуется "Хроники Миртаны", ответственные за "Историю Хориниса", безусловно, хотят представить поклонникам еще более обширный и просто лучший мод. Учитывая то, как высоко была установлена планка, им придется приложить немало усилий.