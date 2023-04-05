В последнее время вокруг мода "Готика 2: История Хориниса" царит молчание, и теперь мы знаем, почему

"Готика 2" - одна из тех игр, которые продолжают оставаться популярными, несмотря на свой преклонный возраст. В основном это происходит благодаря работе моддеров, лучшим примером чего является "Хроники Миртаны: Архолос", для которого уже разрабатывается крупный патч с новым контентом. Однако некоторые фанаты Готики, возможно, забыли, что в производстве также находится "История Хориниса", о которой разработчики не напоминали уже долгое время, и теперь мы знаем, почему.
Ютубер XEN недавно опубликовал видео, в котором рассказал, что ему удалось связаться с главным координатором проекта. В результате ему удалось кое-что узнать о том, была ли "История Хориниса" заброшена, а если нет, то почему о ней так мало слышно в последнее время.
Мод продолжает разрабатываться, но теперь работа ведется осознанно в тишине. Причиной стало то, что в прошлом создатели делились различными подробностями в соцсетях, включая не очень важные с точки зрения игроков детали, например, перестановку нескольких деревьев. Это заставило фанатов, надеявшихся на конкретику, критиковать моддеров, в результате чего они получали все больше и больше негативных отзывов. В ответ на это они решили вообще прекратить сообщать о ходе работы над модификацией.
На продолжительность работы над "Историей Хориниса" повлиял ряд аспектов. Одним из них, несомненно, стала пандемия. Другой - тот факт, что и "История Хориниса", и популярная "Хроники Миртаны" основаны на одной и той же карте, поэтому создатели первой были вынуждены переделать ее так, чтобы она не была похожа на "Архолос", с которым многие игроки уже знакомы.
В дополнение к этому стоит также отметить, что, учитывая то высокое уважение, которым пользуется "Хроники Миртаны", ответственные за "Историю Хориниса", безусловно, хотят представить поклонникам еще более обширный и просто лучший мод. Учитывая то, как высоко была установлена планка, им придется приложить немало усилий.
Ну норм, чет кстати новая обнова на хроники напомнила возратку, тоже судя по ролику мишанина какая-то, но лан выйдет глянем
Но главное это ремейк
Хочу ремейк 2 готики....
В смысле основаны на одной и той же карте?! В Хрониках Миртаны действия происходят на острова Архолос, а История Хориниса будет в Хоринисе же или как?!
Если я ничего не путаю, у них был один проект потом разделились и занялись своими проектами, если я не ошибаюсь
Где-то короче читал, что основные создатели чет не поделили и разошлись
давно их мод жду
но походу это будет последний глобальный мод