Gothic 2 14.06.2003
9.4 2 008 оценок

В последнее время вокруг мода "Готика 2: История Хориниса" царит молчание, и теперь мы знаем, почему

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R_Mor
Новости

"Готика 2" - одна из тех игр, которые продолжают оставаться популярными, несмотря на свой преклонный возраст. В основном это происходит благодаря работе моддеров, лучшим примером чего является "Хроники Миртаны: Архолос", для которого уже разрабатывается крупный патч с новым контентом. Однако некоторые фанаты Готики, возможно, забыли, что в производстве также находится "История Хориниса", о которой разработчики не напоминали уже долгое время, и теперь мы знаем, почему.

Ютубер XEN недавно опубликовал видео, в котором рассказал, что ему удалось связаться с главным координатором проекта. В результате ему удалось кое-что узнать о том, была ли "История Хориниса" заброшена, а если нет, то почему о ней так мало слышно в последнее время.

Мод продолжает разрабатываться, но теперь работа ведется осознанно в тишине. Причиной стало то, что в прошлом создатели делились различными подробностями в соцсетях, включая не очень важные с точки зрения игроков детали, например, перестановку нескольких деревьев. Это заставило фанатов, надеявшихся на конкретику, критиковать моддеров, в результате чего они получали все больше и больше негативных отзывов. В ответ на это они решили вообще прекратить сообщать о ходе работы над модификацией.

На продолжительность работы над "Историей Хориниса" повлиял ряд аспектов. Одним из них, несомненно, стала пандемия. Другой - тот факт, что и "История Хориниса", и популярная "Хроники Миртаны" основаны на одной и той же карте, поэтому создатели первой были вынуждены переделать ее так, чтобы она не была похожа на "Архолос", с которым многие игроки уже знакомы.

В дополнение к этому стоит также отметить, что, учитывая то высокое уважение, которым пользуется "Хроники Миртаны", ответственные за "Историю Хориниса", безусловно, хотят представить поклонникам еще более обширный и просто лучший мод. Учитывая то, как высоко была установлена планка, им придется приложить немало усилий.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Абабков Денис

Ну норм, чет кстати новая обнова на хроники напомнила возратку, тоже судя по ролику мишанина какая-то, но лан выйдет глянем

Но главное это ремейк

5
Salvatore GT

Хочу ремейк 2 готики....

3
Крот3

В смысле основаны на одной и той же карте?! В Хрониках Миртаны действия происходят на острова Архолос, а История Хориниса будет в Хоринисе же или как?!

0
Абабков Денис

Если я ничего не путаю, у них был один проект потом разделились и занялись своими проектами, если я не ошибаюсь

Где-то короче читал, что основные создатели чет не поделили и разошлись

3
Аналиус

давно их мод жду

но походу это будет последний глобальный мод

-3