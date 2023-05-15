В сеть слили несколько видеороликов грядущего мода "История Хориниса" для "Готики 2" ©

Прошло не так много времени после выхода мода "Хроники Миртаны: Архолос" для "Готики 2". Но на подходе еще один "История Хориниса". Недавно создатели этого мода делились причинами, по которым они хранят молчание о прогрессе разработки. Однако благодаря утечке, мы можем взглянуть на множество готовящегося контента.

Среди материалов на канале EmerytArmii14 есть, конечно, сам Хоринис. Кроме того, мы можем увидеть Крепость и подземелья, Шахту стражей, Монастырь, местность вокруг угольщиков и лесорубов, Шахту наемников или местность вокруг деревни Ларса. Вдобавок ко всему, у нас есть дополнительные ролики, посвященные доспехам, говорящим гоблинам и интересным NPC. В общей сложности мы имеем 10 роликов продолжительностью от 2 до 10 минут.

Информация о том, какая версия игры была показана, остается загадкой. Возможно, в связи с нынешней утечкой разработчики выскажутся и сами покажут, на какой стадии находится работа.