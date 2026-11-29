Команда моддеров Kroniki Myrtany представила релизный трейлер The Chronicles of Myrtana: Archolos – Mod of the Decade Edition. Видео было опубликовано 29 ноября 2026 года. В анонсе разработчики призывают жителей Архолоса готовиться к новому приключению - варить зелья, запасаться стрелами и точить мечи - и обещают раскрыть точную дату выхода в самом трейлере. На момент публикации ролик набрал около 5 тысяч просмотров, при этом количество лайков превысило 3,3 тысячи, а комментарии активно наполняются восторженными отзывами.

Пользователи встречают новость с огромным энтузиазмом. Поклонники мода называют предстоящий релиз «более важной премьерой, чем выход GTA VI на ПК», и признаются, что ждали этого анонса годами. Многие пользователи из России и стран СНГ пишут, что благодаря этому обновлению предстоящие новогодние праздники могут стать лучшими в их жизни. Также звучат слова благодарности в адрес команды за многолетний труд и за то, что моддеры не сдались и доведут до релиза улучшенную версию своего проекта, которая, как и оригинал, будет распространяться бесплатно. The Chronicles of Myrtana: Archolos - это масштабная пользовательская модификация для Gothic 2, получившая признание игрового сообщества и неоднократно отмечавшаяся наградами.