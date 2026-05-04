Вышло крупное обновление ремастеров 1 и 2 частей игры Готика на движке Unreal Engine

Разработчик фанатского проекта Gothic Remastered to Unreal Engine сообщил о готовности новых обновлений для 1 и 2 частей игры. Файлы уже загружаются в сервис Steam. Для игры Готика 1 автор подготовил большой патч, который приносит полную стабильность. Обновление устраняет критические вылеты, предотвращает повреждение сохранений и значительно оптимизирует анимации.

В это же время игра Готика 2 официально перешла из стадии закрытого тестирования в открытую альфа-версию 0.0.1.3. По словам разработчика, текущий билд затрагивает абсолютно все файлы игры, однако проект должен быть проходим на 100 процентов. Для получения доступа к тестовой ветке игрокам необходимо использовать специальный код WajocIlipa185. Кроме того, в главном меню 2 части появилась временная кнопка для скачивания различных графических модификаций.

На данный момент главная цель открытого альфа-тестирования заключается в полной полировке технической составляющей и баланса боевой системы. Визуальные улучшения будут добавляться начиная с бета-версии, как это было реализовано при разработке ремастера 1 части. Переход к стадии бета-тестирования запланирован примерно через 1 месяц.

Разработчик также опубликовал обширную таблицу с результатами проверок ранних сборок. В ней отмечается исправление около 300 различных ошибок. Были устранены фатальные сбои движка, починены сломанные скрипты заданий, а также исправлены многочисленные неточности интерфейса, анимаций и звука. Автор продолжает собирать отчеты об ошибках от игрового сообщества и прислушивается к просьбам аудитории, среди которых часто встречается запрос на полноценную реализацию управления с геймпада.