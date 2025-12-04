"Золотые Врата 2: Сердце Богини" - масштабное фанатское дополнение к Gothic 2 выходит уже 12 декабря

Один из самых амбициозных фанатских проектов по вселенной Gothic наконец получил точную дату выхода. Команда Golden Gate объявила, что их мод «Золотые Врата 2: Сердце Богини» для Gothic II: Ночь Ворона станет доступен 12 декабря 2025 года. Вместе с этим авторы представили свежий трейлер, впервые за почти два года обновив информацию о разработке.

Модификация выйдет бесплатно на GOG, ModDB и в Steam Workshop. Проект, анонсированный ещё в 2022 году, представляет собой крупное самостоятельное дополнение с нелинейным повествованием, где каждое решение игрока меняет ход истории.

Игроков ждёт новый обширный регион — Королевство Элея, более 70 нелинейных заданий, а также две полноценные романтические сюжетные линии. Мод получил полную озвучку на польском языке, причём актёры были представлены в отдельном ролике. Атмосферу дополняет оригинальный саундтрек из примерно двадцати композиций, созданных композитором Адамом Дзежиком.

Среди других нововведений — новые доспехи, оружие, уникальные головоломки и множество улучшений, расширяющих классический опыт Gothic II. Разработчики оценивают время прохождения примерно в 30 часов.