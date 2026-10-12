Энтузиаст разрабатывает новый рендер для Gothic 3 на C++ с трассировкой лучей и современными API

В фанатском сообществе культовой ролевой серии на платформе Reddit появились первые кадры амбициозного технического проекта для Gothic 3. Пользователь под псевдонимом RealBercikV2 опубликовал подборку скриншотов с заметно переработанной картинкой и коротким обещанием раскрыть больше подробностей в ближайшее время.

Вопреки предположениям ряда игроков о возможном переносе проекта на Unreal Engine, автор опроверг эти слухи в комментариях. Разработка ведется на языке C++ и направлена на глубокую модернизацию оригинального технологического стека. Создатель подтвердил планы по переписыванию графического конвейера с интеграцией современных графических интерфейсов DirectX 11 и DirectX 12, а также внедрению эффектов трассировки лучей в реальном времени.

Проект также затронул обсуждаемую тему применения современных нейросетевых инструментов в программировании. В ответ на вопросы о сложностях взаимодействия с оригинальной архитектурой энтузиаст открыто признал использование помощи искусственного интеллекта при реверс-инжиниринге и оптимизации систем.

Было бы неправдой сказать, что искусственный интеллект не помог, ведь Genome - настоящий зверь.

- RealBercikV2, автор проекта

Автор поспешил успокоить скептиков, подчеркнув свой статус профессионального инженера-программиста. По его словам, вспомогательные алгоритмы служат инструментом ускорения рутинных процессов, тогда как общая архитектура и код пишутся вручную под строгим контролем специалиста.

Одной из ключевых задач разработки остается сохранение полной аутентичности и стабильной работы всех оригинальных механик ролевой игры.

Да, таков план, но перед релизом необходимо достичь полного паритета с оригинальным движком, что может занять определенное время. Многие системы уже работают, но предстоит внести еще множество корректировок.

- RealBercikV2, создатель рендера

В сообществе тепло встретили первые результаты модернизации. Игроки обратили внимание на то, что обновленный графический рендер исправляет давнюю проблему триквела с отсутствием адекватных контактных теней под моделями. Из-за несовершенства оригинального движка главный герой и неигровые персонажи часто визуально парили над поверхностью земли, нарушая погружение в игровой процесс.

Помимо переработки графической основы, разработчик проявил интерес к совместной работе с другими участниками сообщества, включая авторов модификации виртуальной реальности для третьей части.