THQ Nordic выпустила Gothic 3 Classic на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Спустя почти 20 лет после первоначального релиза на ПК в 2006 году культовая RPG впервые добралась до консолей.

Игрокам предстоит вернуться в раздираемое войной королевство Миртана, где от их решений зависит судьба целых фракций и будущего государства. Можно выбирать союзников, завоёвывать доверие влиятельных группировок и влиять на развитие событий в открытом мире.

Консольная версия получила улучшенное управление, повышенную производительность и включает Community Patch 1.75, призванный сделать знакомое приключение более комфортным.

Gothic 3 Classic уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.