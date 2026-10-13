Издатель THQ Nordic раскрыл детали консольной Gothic 3 Classic и выпустил фильм о разработке игры

В честь 20-летия культовой ролевой игры Gothic 3, оригинальный релиз которой состоялся 13 октября 2006 года, издатель THQ Nordic раскрыл свежие подробности консольного переиздания Gothic 3 Classic. Проект выйдет на современных платформах 24 ноября 2026 года и предложит владельцам приставок осовремененную версию третьей части похождений Безымянного героя с масштабным набором технических доработок.

Главным изменением обновленной редакции стала официальная интеграция масштабного фанатского набора исправлений Community Patch, без которого оригинальная версия на персональных компьютерах страдала от критических сбоев и плохой оптимизации. Помимо устранения давних багов разработчики переработали графическую составляющую. В порт внедрили новую модель шейдеров, современную тональную компрессию, алгоритм глобального затемнения SSAO, а также существенно улучшили освещение, динамические тени, шейдеры воды и текстуры высокого разрешения.

Улучшения затронули стабильность частоты кадров на современных консолях и баланс игрового процесса. Авторы скорректировали боевую механику ближнего боя и поведение противников, включая диких зверей. В оригинальном релизе 2006 года хищники вроде кабанов и волков могли заклинивать персонажа бесконечной серией атак без возможности поставить блок или уклониться.

Вместе с деталями переиздания издательство опубликовало отреставрированную версию документального фильма Making of Gothic 3, который ранее официально выходил лишь на бонусных физических DVD. Архивную хронику создания триквела снабдили повышенным качеством изображения и отреставрированной звуковой дорожкой, а также сопроводили субтитрами на нескольких языках, включая русский.

В архивных интервью авторы из студии Piranha Bytes вспоминали тяжелейший производственный процесс и нехватку времени перед запланированной датой релиза:

В самом начале формируется общая концепция, которая совершенно оторвана от реальности и которую невозможно реализовать в установленные сроки. Студия всегда ставила перед собой чересчур масштабные задачи, и к финалу проекта просто не удавалось закрыть крышку и довести задуманное до ума.

- Бьёрн Панкратц, геймдизайнер и руководитель проекта

Соруководитель студии и ведущий дизайнер Майкл Хоге в документальных материалах подчеркивал, что авторам приходилось постоянно прибегать к программным упрощениям. По его словам, полноценного искусственного интеллекта в видеоиграх того периода не существовало, а симуляция поведения неигровых персонажей достигалась за счет дешевых трюков и жестко прописанных скриптов.

Художники студии во главе с арт-директором Ральфом Марцинчиком рассказывали о десятках итераций при разработке внешнего вида персонажей и цивилизации орков, на которых повлияла кинотрилогия Властелин колец. Каждый элемент окружения, дерево, постройку и пещеру команда моделировала вручную без алгоритмов процедурной генерации, из-за чего финальная стадия обернулась многомесячной непрерывной работой в офисе.

Оригинальная Gothic 3 запомнилась аудитории не только оркестровым саундтреком композитора Кая Розенкранца, записанным с живыми музыкантами и японскими барабанщиками GOCOO, но и катастрофическим техническим состоянием на старте продаж в 2006 году. Релиз переиздания Gothic 3 Classic на современных консолях состоится 24 ноября 2026 года.