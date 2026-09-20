Команда Pigeonade выпустила первые сборки кооперативной модификации Gothic 3 Heroes для Gothic 3

Энтузиасты из команды Pigeonade запустили публичное тестирование экспериментальной модификации Gothic 3 Heroes, которая внедряет полноценный кооперативный режим в культовую ролевую игру Gothic 3. Первую публичную сборку версии 0.1 разработчики выкатили 6 августа 2026 года, после чего в течение месяца выпустили обновления 0.2 и 0.3, добавившие синхронизацию ключевых игровых механик. Проект призван закрыть давнюю мечту фанатов серии о совместном прохождении приключений Безымянного героя в землях Миртаны, Варанта и Нордмара.

В отличие от многопользовательских проектов для первых 2 частей серии, где задействованы масштабные выделенные серверы, модификация Gothic 3 Heroes построена на одноранговой архитектуре peer-to-peer. Для запуска совместной сессии одному из участников достаточно запустить игру, загрузить сохранение или начать новую кампанию, после чего его клиент автоматически начинает работать в режиме хоста. Подключение второго участника происходит напрямую через список друзей и встроенный оверлей платформы Steam.

Для корректной работы модификации требуется строго лицензионная версия Gothic 3 в сервисе Valve с предварительно установленным фанатским патчем Community Patch 1.75.14. Разработчики также обратили внимание на технические нюансы бета-версий в цифровом магазине, из-за которых игрокам нередко приходится вручную переименовывать исполняемый файл Gothic3Final.exe в основной директории. Кроме того, на текущем этапе сетевой код привязывает всех участников сессии к базовому идентификатору оригинального персонажа PC_Hero.

Несмотря на печально известную нестабильность движка Genome, создателям мода удалось реализовать синхронизацию большинства базовых систем. В обновлениях 0.2 и 0.3 авторы связали воедино суточный цикл смены дня и ночи, отображение союзников на глобальной карте, отношение неигровых персонажей к членам группы и награды за выполнение квестов в виде очков характеристик. Магическая система получила отображение визуальных эффектов заклинаний и их подготовки для всех участников сессии, а для передачи предметов реализовали торговлю через стандартное меню диалога и выделенную клавишу передачи сюжетного инвентаря.

Изменения затронули боевую систему и взаимодействие между персонажами. Создатели полностью отключили урон по союзникам, исключив случайные смерти от дружественных стрел или площадных заклинаний. Чтобы избежать постоянных перезагрузок после гибели товарища, механику окончательной смерти заменили на нокаут с оповещением команды. В актуальной версии 0.3 разработчики также синхронизировали зелья превращения в животных, негативные эффекты яда и болезней, общие руны телепортации и поведение призванных существ.

Проект по-прежнему находится в ранней фазе, поэтому участники тестирования сталкиваются с техническими шероховатостями. Как заявили разработчики из команды Pigeonade, текущая сборка носит строго экспериментальный характер, из-за чего игроки гарантированно встретят баги, рассинхронизацию и персонажей, которые могут внезапно научиться летать. Сборки модификации не загружаются на крупные агрегаторы модов и распространяются исключительно через официальный Discord команды, где авторы собирают отчеты об ошибках и собирают средства на разработку через платформу Patreon.

На фоне предыдущих любительских попыток адаптировать движок третьей части к мультиплееру, многие из которых забрасывались еще на стадии альфа-тестов, Gothic 3 Heroes стала первой стабильно продвигающейся разработкой с рабочей синхронизацией сюжетного прохождения.