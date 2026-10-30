Разработчик анонсировал Gothic 2 Beyond - перенос мира Gothic 3 на движок второй части с новым сюжетом

Польский программист под псевдонимом Kopselek представил масштабный фанатский проект Gothic 2 Beyond. Модификация ставит своей целью перенести весь континент из Gothic 3 в масштабе 1:1 на движок ZenGin от Gothic 2: Night of the Raven. Изначально автор планировал ограничиться простой технической конвертацией локаций, однако в процессе работы концепция переросла в полноценный демейк с переработанными механиками, обновленной визуальной частью в стиле классической дилогии и структурой из 6 глав.

Сюжетная линия оригинала будет написана с нуля. Разработчик решил устранить логические нестыковки триквела, включая возможность встать на сторону Белиара после событий первых двух частей, а также вернуть мрачную атмосферу ранних игр Piranha Bytes. Знакомые персонажи вернутся в новых ролях, а бывший генерал Ли получит полноценную сюжетную ветку возмездия в основном квесте. При этом автор намеренно избавляется от сотен однотипных поручений вроде сбора связок оружия или охоты на диких кабанов, заменяя их цепочками с развилками и жесткими последствиями. В частности, гибель ключевых учителей во время освобождения захваченных поселений станет фатальной.

Поскольку масштабы карты полностью соответствуют оригиналу, а перемещение пешком между ключевыми точками вроде Мыса Дун и Окары занимает до 10 минут реального времени, в модификацию внедряют ездовых животных. Игрок сможет оседлать падальщиков и шныгов для быстрого преодоления больших расстояний. Кроме того, пустоты оригинальной карты заполняются новыми объектами и лагерями, а для северного региона Нордмар созданы уникальные заснеженные деревья, отсутствовавшие в исходных ресурсах второй части.

Главная цель проекта - добиться ощущения, когда игрок проходит Gothic 3, но чувствует себя в точности как в Gothic 2.

- Kopselek, разработчик модификации Gothic 2 Beyond

Техническая реализация проекта упирается в архитектурные ограничения движка ZenGin. Старый 32-битный исполняемый файл имеет предел потребления оперативной памяти в 4 ГБ, при этом текущая сборка модификации уже задействует порядка 3200 МБ. Чтобы исключить критические сбои и вылеты, единое бесшовное пространство третьей части разделят переходами с загрузочными экранами. Отдельными закрытыми зонами станут Нордмар и Варант, доступ к которым откроется только по мере развития центральной сюжетной линии в поздних главах.

Создание проекта ведется с активным применением генеративных нейросетей, что уже вызвало бурные дискуссии в фанатском сообществе. Автор, работающий программистом в сфере машинного обучения, разработал собственный комплекс инструментов с мостом к искусственному интеллекту. Для написания скриптов на языке Daedalus привлекается Claude Code, анализом данных и задач занимается Gemini, а рутинной переработкой моделей и расстановкой точек спавна управляли порядка 120 специализированных агентов. По словам создателя мода, суммарная нагрузка автоматизированных агентов за один только месяц составила более 8000 часов машинного времени.

Озвучивание персонажей также генерируется при помощи нейросетевых моделей MiniMax и OpenVoice. Моддер подчеркнул, что принципиально отказался от клонирования голосов реальных актеров дубляжа ради соблюдения авторских прав, сформировав новые тембры для каждого героя. По юридическим соображениям для запуска проекта потребуется наличие установленных лицензионных версий обеих игр, так как геометрия мира считывается непосредственно из файлов триквела.

В настоящее время геометрия мира готова более чем на 90%, а автор проводит закрытое тестирование вместе с напарником. Релиз Gothic 2 Beyond запланирован на конец 2026 года в качестве подарка к зимним праздникам, если проект успеет пройти полную полировку боевого баланса и стабильности.