Релиз Gothic 3 Classic на Switch 2 перенесли на начало 2027 года; выход для PS5 и Xbox Series состоится в срок

Разработчики Gothic 3 Classic объявили о переносе версии для Nintendo Switch 2. Вместо ранее запланированного релиза игра выйдет на консоли в начале 2027 года. Новую дату выпуска обещают назвать позднее.

При этом версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут без изменений — 24 ноября 2026 года, как и планировалось изначально.

Игрокам, уже оформившим предзаказ на версию для Nintendo Switch 2, рекомендуют обратиться к продавцу или платформе, через которую была оформлена покупка, чтобы уточнить дальнейшие действия.