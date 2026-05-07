Релиз консольной версии Gothic 3 Classic состоится 24 ноября

Издатель THQ Nordic официально подтвердил, что релиз Gothic 3 Classic на современных консолях состоится 24 ноября. Культовая RPG выйдет одновременно на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Для коллекционеров предусмотрены физические издания, при этом ритейлеры уже открыли предзаказы — стоит учесть, что версия для Switch 2 будет поставляться в формате картриджа с кодом активации внутри.

Gothic 3 Classic предложит игрокам знакомый бесшовный мир Миртаны с полной свободой действий и бесклассовой системой развития героя. Судьба раздираемого войной материка и сотен уникальных, полностью озвученных персонажей будет напрямую зависеть от решений игрока. Глубокая вариативность и динамичная боевая система с использованием сотен видов оружия и заклинаний остаются ключевыми элементами игрового процесса.

Главным техническим новшеством консольной версии стала интеграция фанатского патча 1.75, призванного обеспечить максимально плавную работу игры. Разработчики провели глубокую оптимизацию, полностью переработали интерфейс и адаптировали управление под современные геймпады. Это позволит как ветеранам серии, так и новым игрокам с комфортом погрузиться в классику без технических проблем, которыми славился оригинал.