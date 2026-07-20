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Gothic 3 13.10.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 2 679 оценок

THQ Nordic опровергла слухи о ремейке Gothic 3: изменение названия игры в Steam не имеет отношения к переизданию

KoRnEr KoRnEr

На прошлой неделе в цифровых магазинах название Gothic 3 дополнили пометкой «Classic». Фанаты на Reddit восприняли это как сигнал: издатели часто добавляют такие уточнения, когда готовят ремастер или ремейк, чтобы отличить оригинал от обновлённой версии.

THQ Nordic пояснила: изменение — часть стандартизации наименований в серии. Никакого ремейка за этим не стоит. Это не значит, что Gothic 3 никогда не получит переиздание — просто сейчас его нет в планах.

THQ Nordic заявляет, что есть идеи для ремейка Gothic 2, но только после выхода первой игры

Сейчас THQ Nordic и Alkimia Interactive сосредоточены на Gothic 1 Remake. Проект обещает современную графику, переработанную боевую систему и расширенный мир Колонии. Издатель не исключает ремейка Gothic 2, но его судьба будет зависеть от успеха первой части. В интервью THQ Nordic подчеркнула: подход к серии взвешенный, без одновременных дорогих переизданий всей трилогии. Пока что всё внимание — на возрождение оригинала.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
PVV DIT

Просто желание переименовать)

borsic

Неужели кто-то верил в переиздание? А тем более в ремейк.

Zloimamont

3 слишком большая. Ремейк ну лет через 10. Может быть. Если мир еще не погибнет в пламени войны.

sergeu78

Мне и такая графика с модами устраивает