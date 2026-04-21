В консольное переиздание Gothic 3 добавят Community Patch и другие улучшения

На официальном сайте издательства THQ Nordic появились подробности переиздания ролевой игры Gothic 3 для консолей. Проект под названием Gothic 3 Classic будет включать в себя обновление Community Patch 1.75 и дополнительные улучшения игрового процесса. Разработчики подготовили новый интерфейс и переработали управление специально для геймпадов. Также заявлена улучшенная оптимизация для обеспечения плавной работы игры.

Список целевых платформ пополнился. К версиям для Xbox Series X|S и PlayStation 5 добавился порт на Nintendo Switch 2. Авторы отказались от выпуска игры на системах 1 поколения от Nintendo.

Релиз переиздания состоится 24 ноября 2026 года. Этому событию будет предшествовать выход обновленных версий 1 и 2 частей франшизы. Оригинал поступит в продажу 28 июля, а сиквел выйдет 29 сентября.