В консольное переиздание Gothic 3 добавят Community Patch и другие улучшения

На официальном сайте издательства THQ Nordic появились подробности переиздания ролевой игры Gothic 3 для консолей. Проект под названием Gothic 3 Classic будет включать в себя обновление Community Patch 1.75 и дополнительные улучшения игрового процесса. Разработчики подготовили новый интерфейс и переработали управление специально для геймпадов. Также заявлена улучшенная оптимизация для обеспечения плавной работы игры.
Список целевых платформ пополнился. К версиям для Xbox Series X|S и PlayStation 5 добавился порт на Nintendo Switch 2. Авторы отказались от выпуска игры на системах 1 поколения от Nintendo.
Релиз переиздания состоится 24 ноября 2026 года. Этому событию будет предшествовать выход обновленных версий 1 и 2 частей франшизы. Оригинал поступит в продажу 28 июля, а сиквел выйдет 29 сентября.
Конечно, зачем собственными силами создавать порт, когда фанаты уже давно все сделали и на блюдце бесплатно предоставили, да ещё за авторские права никто по ладошкам не ударит. Мда уж...
на ПК и так бест версия
а для пк исправят из коробки? желательно всю игру в мусорку конечно, это её исправит. Ни ачивок, растянутые загрузочные экраны, которые в 2006-м были 4:3, дальность прорисовки после патчей конченная и надо вызывать вуду, чтобы поправить текстовые файлы... которые ничего не улучшат по дальности, представляю какой кошмар будет на консоли, но за это ещё и денег потребуют, в мусор, только в мусор
А отчисления комьюнити будут сони платить?