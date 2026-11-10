Gotta Catch Bugs! представили уютный симулятор ловли насекомых

Авторы Gotta Catch Bugs! представили уютную одиночную игру от первого лица о восстановлении лабораторной коллекции. Ролик демонстрирует поиски сбежавших насекомых, ловлю сачком, подбор террариумов и развитие способностей.

Игрок начнёт с сачка и банки: нужно выслеживать жуков, рассчитывать момент для взмаха и изучать пойманные экземпляры, чтобы найти каждому подходящий террариум.

Собрав одинаковых насекомых для одного террариума, можно превратить его в золотой. Рост коллекции будет открывать новые возможности и умения.

Gotta Catch Bugs! выйдет на ПК в ноябре 2026 года.