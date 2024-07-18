Graft - новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes выход которого запланирован на 2026 год

Harebrained Schemes начали тизерить новую игрой под названием Graft которая напоминает научно-фантастическую и может быть основана на вселенной Shadowrun, а может и нет.

Геймеры, желающие следить за разработкой Graft, могут зарегистрироваться для получения рассылки на официальном сайте. Однако не рассчитывайте сыграть в игру в этом или следующем году: продюсер Майк Маккейн (который вернулся в Harebrained Schemes в начале этого года после руководства BATTLETECH и Shadowrun: Dragonfall) упоминает не анонсированную игру, которая выйдет в 2026 году.

С другой стороны, это подходящая временная шкала, если вы знаете, чем занималась студия. HBS выпустила пошаговую тактическую игру The Lamplighters League в октябре прошлого года. К сожалению, прием игры и показатели продаж были настолько слабыми, что материнская компания Paradox Interactive быстро рассталась с разработчиком, заставив Harebrained Schemes уволить многих разработчиков. Студия также была вынуждена стать независимой и искать финансирование в другом месте для своего нового проекта, который теперь называется Graft.

Это дерзко. Это основывается на лучшем из истории студии, оставаясь при этом чем-то новым и захватывающим в области стратегии. Это повествовательно богато, и есть так много естественных связей между повествовательными темами и игровыми системами.

По словам Майка Маккейна, разработчики сделали демоверсию и показали ее издателям на GDC 2024, где она, как сообщается, привлекла большое внимание:

Эта инди-группа работает на полную мощность! Ежедневные итерации и принятие умных и прагматичных решений с большим творческим ветром в наших парусах. Мы приземлились в Сан-Франциско с более сильным прототипом и видением нашей следующей игры, чем мы могли себе представить в начале года. Мы встретились с целой кучей потенциальных партнеров на GDC и получили несколько фантастических реакций как на мир, который мы создаем, так и на прототип, который мы построили. Пара идей в частности действительно заставили глаза загореться, и люди закивали с энтузиазмом. Теперь мы продолжим говорить и посмотрим, куда приведет эта энергия.

После этого тизера, возможно, появятся некоторые реальные подробности о Graft в ближайшем будущем.