Graft 2026 г.
Научная фантастика
7.3 14 оценок

Создатели трилогии Shadowrun опубликовали геймплейный трейлер своего survival horror RPG под названием Graft

Procy_on Procy_on

Студия Harebrained известная по Shadowrun и BattleTech в сентябре прошлого года анонсировали Graft, «пост-киберпанковскую» RPG в жанре survival horror. Теперь их творение получило геймплейный трейлер, в котором авторы уделяют особое внимание механике «сращивания».

В Graft мы воплотимся в персонажа, борющегося за выживание на разрушенной космической станции Arc, размером с целый континент. Чтобы сбежать отсюда, необходимо будет пересечь ее вдоль и поперек, раскрыть ее мрачные тайны и, прежде всего, развивать главного героя.

Именно с последним будет связано упомянутое «сращивание», ведь мы будем расти в силе благодаря трансплантатам, которые мы будем забирать у побежденных врагов. Вместе с ними мы не только обеспечим себе различные улучшения, но и имплантируем себе воспоминания и желания их предыдущих владельцев. Конечно, такие операции также отразятся на внешнем виде, постепенно превращая героя в монстра.

14
8
Graft
2026 г.
Комментарии:  8
A E
survival horror RPG

куда нести деньги?

3
DОC

Я за тобой.

1
Иваныч из Тулы

Shadowrun и BattleTech отличные игры, эти разрабы могут сделать очень годную игру 👍

3
Brainstoun

Не вооружённым взглядом видно, на сколько игра сырая. Пусть допиливают

2
DezkQ

Норм да

1
Egik81

Весьма не дурная завлекалочка. А учитывая их прежние поделки, стоит последить.

1
WerGC

играем мутантом,первое впечатление положительное

1
Геральт Батькович