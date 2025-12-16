Создатели трилогии Shadowrun опубликовали геймплейный трейлер своего survival horror RPG под названием Graft

Студия Harebrained известная по Shadowrun и BattleTech в сентябре прошлого года анонсировали Graft, «пост-киберпанковскую» RPG в жанре survival horror. Теперь их творение получило геймплейный трейлер, в котором авторы уделяют особое внимание механике «сращивания».

В Graft мы воплотимся в персонажа, борющегося за выживание на разрушенной космической станции Arc, размером с целый континент. Чтобы сбежать отсюда, необходимо будет пересечь ее вдоль и поперек, раскрыть ее мрачные тайны и, прежде всего, развивать главного героя.

Именно с последним будет связано упомянутое «сращивание», ведь мы будем расти в силе благодаря трансплантатам, которые мы будем забирать у побежденных врагов. Вместе с ними мы не только обеспечим себе различные улучшения, но и имплантируем себе воспоминания и желания их предыдущих владельцев. Конечно, такие операции также отразятся на внешнем виде, постепенно превращая героя в монстра.