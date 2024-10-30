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Gran Saga 2024 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
6.6 16 оценок

MMORPG Gran Saga станет доступна в России и СНГ 21 ноября на платформе 4game

GRAF_RAGE
Новости

Команда платформы Фогейм объявила, что Gran Saga, кроссплатформенная MMORPG от корейской студии NPIXEL, выйдет в России и странах СНГ уже 21 ноября. Игра сразу станет доступна и на ПК, и на мобильных устройствах, о чём рассказали представители команды локализации на пресс-мероприятии, посвящённом релизу.

Руководитель проекта Gran Saga Давид Акопян, рассказывает:

Gran Saga — это кроссплатформенная MMORPG. Чтобы обеспечить равные условия на старте для игроков, использующих разные платформы, мы хотим открыть доступ к игре на Фогейме и в мобильных сторах [магазинах приложений] одновременно. Мы прикладываем все усилия, чтобы игроки смогли начать своё приключение в Эсфрозене уже 21 ноября.

После релиза команда будет активно поддерживать игру и развивать сообщество, планируя выпускать новый контент почти каждый месяц, чтобы в итоге сравняться с азиатской версией. В декабре появится новая сюжетная глава и свежий герой для команды — рыцарь Орта, мастер меча управляющий стихией света. С его появлением игроки смогут собрать команду, включающую всех возможных элементальных стихий.

Все обновления будут полностью переведены на русский язык, и команда Фогейм также рассматривает возможность озвучки части игры. Например, уже сейчас есть русская озвучка трейлеров шести стартовых персонажей. В озвучке участвуют известные актёры дубляжа, среди них Полина Щербакова (Mass Effect, Tomb Raider, Uncharted), Алёна Созинова ("Игра в кальмара", "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"), Илья Исаев (голос Тома Харди), Максим Якимов, Ольга Шорохова и Глеб Гаврилов.

В Gran Saga игроков ждёт захватывающее приключение в аниме-стиле с фэнтезийным миром, где можно путешествовать в одиночку или вместе с другими в PvE и PvP режимах.

Основные механики игры связаны с управлением отрядом из трёх персонажей, каждый из которых имеет свои способности и специализации в зависимости от оружия. Благодаря продуманной кастомизации, возможности переключения между героями прямо в бою и удобной системе автобоя Gran Saga подойдёт как новичкам, так и тем, кто ищет более сложные вызовы.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Играл в альфу по предрегистрации. Обычный мобильный порт на ПК. Управление можно и не запоминать из обучения, ведь игра сама активно хочет играть сама в себя на автобое и автообщению с НПС. Тупо иди, читай и смотри, как герои сами дерутся. // Андрей Абрамов

0
Alex40001

в стиме смотреть надо

обещают раньше чем инова

-1
Niphestotel

Но без ру языка)

0
Alex40001 Niphestotel

а там если получится можно былобы из ру дергнуть если античит не зверский и движок позволяет. ps UE4

0
urukhaj

Жду эту штуку хотя многое не ожидаю и из ММО играю только в swtor но раз из каждого угла рекламируют то может хотя бы постарались сделать что то приличное

-1
Alex40001

если куда идти так точно не на ру сервера

0
Пользователь ВКонтакте

Это она? // Алёна Хрватска

-2
Пользователь ВКонтакте

Да // Кирилл Баландин

0