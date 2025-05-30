В русскоязычной версии MMORPG Gran Saga вышло пятое обновление с игровым персонажем Юной

В России и СНГ с 29 мая игрокам стала доступна новая сюжетная глава и игровой персонаж со стихией ветра. Студия Gran Saga представила масштабное обновление, добавившее в игру персонажа Юну — последнюю наследницу клана Звездного Древа.

Юна сражается не только при помощи своего голоса, но и гран-оружий, отражающих ее внутренний мир и судьбу. Среди них –– Принцесса Бари — духовная наставница, отказавшаяся от вечной молодости ради помощи другим, волшебная девятихвостая лисица Инха, потерявшая возлюбленного на войне и хранящая память о нем, Ен Нольбу — воительница, стремящаяся встать на праведный путь, а также наблюдательница человеческой природы Гаон, желающая исправить хаос в мире людей, и Хон Гильдон — герой народа, уставший от славы и ушедший на необитаемый остров со своими последователями.

С появлением персонажа пользователей ждет новая сюжетная глава. После победы над верховной жрицей Хлоей героям предстоит новая битва. Защитный барьер Эсфрозена внезапно рушится, открывая путь для вторжения имперской армии. Орден Ласа спешит в Лакнадею, где вспыхивает масштабное сражение между имперскими войсками и королевской армией, вынужденной заключить союз с врагами. На поле боя к героям присоединятся новые гран-рыцари, а также появятся персонажи, знакомые игрокам по ивентам.

Еще запущено событие, посвящённое новому герою. Игроки могут приобрести тематические костюмы «Теплые деньки» для семи персонажей: Ласа, Сериады, Намариэ, Уинна, Кюи, Карта и Орты. Доступны эксклюзивные наборы с наградами, включая ресурсы для прокачивания.

Сюжетная линия получила развитие после событий с верховной жрицей Хлоей. Падение защитного барьера Эсфрозена спровоцировало вторжение имперских войск. Королевская армия вынуждена заключить временный союз с прежними противниками, что привело к масштабному конфликту в Лакнадее. На поле боя появятся новые гран-рыцари и персонажи знакомые по прошлым событиям.

Сейчас глобальная версия Gran Saga существует только в России, в остальных регионах сервера игры закрыты. Игра доступна на площадке «Фогейм» и на Android и iOS.