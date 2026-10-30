eBay выставит на торги четыре "игровых" автомобиля от $6 - выручка пойдёт на исследования рака

Наверняка многим знакома такая ситуация. Сидишь поздно вечером, листаешь виртуальный гараж в Gran Turismo или Forza и мечтаешь, чтобы эти игровые машины оказались у тебя в реальности. Что ж, у eBay есть решение — если, конечно, ваш кошелёк готов к таким тратам. На следующей неделе на выставке SEMA компания представит коллекцию под названием «Most Wanted» («Самые желанные»). В неё вошли четыре автомобиля, «вдохновлённые одними из самых узнаваемых тачек в видеоиграх».

В коллекцию включены: Chevrolet Nova 1975 года («The Hot Pink Hi-riser»), кабриолет BMW 325i 1992 года («The Classic Getaway»), Dodge Viper 2006 года («The Street Icon») и Chevrolet Corvette 2022 года («The South Beach Supercar»).

Игровой опыт подсказывает, что ни один из этих автомобилей не сыграл сколько-нибудь значимой роли в истории видеоигр. Поэтому не совсем ясно, в чём именно заключается их «игровая» составляющая, но, поскольку 100% вырученных средств будут направлены в Фонд исследований рака молочной железы имени Сьюзан Г. Комен (Susan G. Komen Breast Cancer Research Foundation), наверное, можно закрыть глаза на эту странность.

Все автомобили были приобретены на eBay, а затем доработаны с использованием запчастей, также купленных на этой торговой площадке. Торги по каждому лоту стартуют с отметки в 6 долларов — аукцион начнётся 5 ноября. Ведущими мероприятия выступят актёр Сунг Кан (известный по франшизе «Форсаж») и Хертрек «Hert» Юджин-младший; в ходе аукциона они расскажут историю каждого автомобиля.